ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶୁଳ୍କ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଚୀନ୍ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜୁଛି।

ବେଜିଂ: ଚୀନ୍‌ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ସହିତ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ଫସି ରହିଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଚୀନ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ୧୦୪ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଭାରତ ପ୍ରତି ଚୀନ୍ ସରକାର ଏବଂ ସେନାର ମନୋଭାବ ମଧ୍ୟ ନରମ ହୋଇଛି।

ଆମେରିକାର ଶୁଳ୍କର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଚୀନ୍ ସରକାର ଭାରତର ସମର୍ଥନ ଲୋଡ଼ିଛି। ସେହି ସମୟରେ, ଚୀନ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ଦେଶର ସେନା ଭାରତୀୟ ସେନା ସହିତ ମିଶି କାମ କରି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।

ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟାଇମ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ , ଚୀନ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ଝାଙ୍ଗ ସିଆଗୋଙ୍ଗ ବୁଧବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଚୀନ୍ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କର ୭୫ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଅଭିନନ୍ଦନ ବାର୍ତ୍ତା ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଦୁଇଟି ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ଭାବରେ, ପ୍ରମୁଖ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷିଣର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ, ଚୀନ୍ ଏବଂ ଭାରତ ଆଧୁନିକୀକରଣର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛନ୍ତି।

