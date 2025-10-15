ଲଣ୍ଡନ: ବ୍ରିଟେନର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା, ଏମ-୧୫ ସମ୍ପ୍ରତି ଦେଶର ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଚେତାବନୀ ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ, ଚୀନ୍, ରୁଷିଆ ଏବଂ ଇରାନର ଗୁପ୍ତଚରମାନେ ବ୍ରିଟେନର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଏମ-୧୫ ଦାବି କରିଛି, ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସାଂସଦମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।
ଏମ-୧୫ ଅନୁଯାୟୀ, ଚୀନ୍, ରୁଷିଆ ଏବଂ ଇରାନର ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସୂଚନା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସାଂସଦ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ଲାକମେଲ୍, ଫିସିଂ ଆକ୍ରମଣ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଭଳି କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି।
ଏମ-୧୫ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଚେତାବନୀରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସାଂସଦମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ୍। ଏମ-୧୫ ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ ମ୍ୟାକକାଲମ୍ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ସାମାଜିକ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଏବଂ ଏପରି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୀର ଷ୍ଟାରମର ଚୀନ୍ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ରିଟେନ ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତ ହୋଇଛି। ଉଭୟ ଦେଶ ପରସ୍ପର ବରୋଧରେ ଗୁପ୍ତଚର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏମ-୧୫ର ଏହି ସଦ୍ୟତମ ଚେତାବନୀ ବ୍ରିଟେନର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ବଢୁଥିବା ଚିନ୍ତା ଏବଂ ବିଦେଶୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଦେଶକୁ ସତର୍କ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଛି।
ଚୀନ୍ ଉପରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୁପ୍ତଚର ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଯାଉଛି। ଏହା ଉପରେ ସାଇବର ଆକ୍ରମଣ, ସରକାରୀ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଚୋରି ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକରୁ ତଥ୍ୟ ଚୋରି କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଆମେରିକା, ଭାରତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ହୁଆୱେଇ ଭଳି କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିପଦ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଟିକଟକ୍ ଭଳି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତଥ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ଚୀନ୍ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଗବେଷକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେତେକ ସମୟରେ ଗୁପ୍ତଚର ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇଛି । ଯଦିଓ ଚୀନ୍ ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରଗତି ତଥା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶର ପ୍ରବକ୍ତା ବୋଲି ଦାବି କରୁଛି। ତଥାପି ଏହା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଅବିଶ୍ୱାସର ଉତ୍ସ ହୋଇ ରହିଛି।