ପାଟନା : ଚିରାଗ ପାଶ୍ବାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ବାଧୀନ ଲୋକ ଜନଶକ୍ତି ପାର୍ଟି (ରାମ ବିଳାସ)  ଶନିବାର ପାଟନାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏନ୍‌ଡିଏର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ରଣନୀତି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।  ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ପାଶ୍ବାନ କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ପାଟନାରେ ଶାହଜୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଏନ୍‌ଡିଏ ମେଣ୍ଟର ରଣନୀତି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଲୋଚନା କଲି।  ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇ ଚିରାଗ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆସନ ପାଇଁ ଏନ୍‌ଡିଏର ରଣନୀତି ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି।  ଏହା ହେଉଛି ଆମ ମେଣ୍ଟର ଶକ୍ତି ଯେ ଆମେ  ବିକଶିତ ଭାରତ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ଦିଗରେ ଏକାଠି  ହାତ ମିଳାଇ କାମ କରୁଛୁ।  ଚିରାଗ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ  ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସରକାର ଗଠନ କରିବାପରେ ଗତବର୍ଷ ୧୧ ଥର ବିହାର ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବିହାରକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି।  ଆସନ ବୁଝାମଣାକୁ ନେଇ ମହାମେଣ୍ଟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ବିବାଦକୁ  ଇଙ୍ଗିତ କରି ପାଶ୍ବାନ କହିଛନ୍ତି, ସମାନ ମେଣ୍ଟ‌ରେ ବି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏନ୍‌ଡିଏ  ଏହାର ସମସ୍ତ ୫ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି ।  

