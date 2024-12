ଇସଲାମାବାଦ: ପାକିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ ଇସଲାମାବାଦରେ ତେହେରିକ-ଇ-ଇନସାଫ (ପିଟିଆଇ) କର୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହିଂସାତ୍ମକ ରୂପ ନେଇଛି। ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ପିଟିଆଇ କର୍ମୀମାନେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଦେଶର ରାଜଧାନୀରେ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ହିଂସାରେ ୬ଜଣ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏଥିସହ ପିଟିଆଇର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ହିଂସା ମଧ୍ୟରେ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବୁଶ୍ରା ତାଙ୍କ 'ଶପଥ' ପୂରଣ କରି ଇସଲାମାବାଦର ଡି-ଚୌକ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପିଟିଆଇ କର୍ମୀମାନେ ଡି-ଚୌକକୁ ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି।

ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କୁ ଘଉଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଲୁହବୁହା ଗ୍ୟାସ ସେଲ ଛାଡିଥିଲେ। ପ୍ରଦର୍ଶନ ହିଂସାତ୍ମକ ହେବା ପରେ ଇସଲାମାବାଦରେ ସେନା ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଧାରା ୨୪୫ ଅନୁଯାୟୀ ସେନା ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହେବା ପରେ ସେନାକୁ ଡକାଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି।

PTI protestors reached D Chowk in Islamabad. pic.twitter.com/exALg1uEV7