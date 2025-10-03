ମରିସସ୍ : ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ବି.ଆର. ଗାଭାଇ ଶୁକ୍ରବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୁଲଡୋଜରର ଶାସନ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ଆଇନର ଶାସନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ମରିସସରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ, ସେ ବୁଲଡୋଜର ନ୍ୟାୟକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିବା ତାଙ୍କ ନିଜ ରାୟକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ।

ଆଇନର ଶାସନର ନୀତି ଏବଂ ଭାରତର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି, ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଗାଭାଇ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ରାୟ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୁଲଡୋଜରର ଶାସନ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ଆଇନର ଶାସନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ।"

ଜଷ୍ଟିସ ଗାଭାଇ ତିନି ଦିନିଆ ସରକାରୀ ମରିସସ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ବୁଲଡୋଜର ନ୍ୟାୟ ମାମଲାର ରାୟରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ କଥିତ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଣଦେଖା କରେ, ଆଇନର ଶାସନକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରେ ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ୨୧ ଅନୁଯାୟୀ ଆଶ୍ରୟ ନେବାର ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରେ।