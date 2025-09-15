ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ଏସଆଇଟି ଗୁଜୁରାଟର ଜାମନଗର ସ୍ଥିତ ତଥା ରିଲାଏନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପରିଚାଳିତ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ପୁନର୍ବାସ କେନ୍ଦ୍ର ବନତାରାକୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଛି।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତି ପଙ୍କଜ ମିଥଲ ଏବଂ ପି.ବି. ବରାଲେଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏସଆଇଟି ରିପୋର୍ଟକୁ ରେକର୍ଡରେ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏସଆଇଟି ବନତାରାରେ ଆଇନ ଓ ନିୟମଗୁଡିକର ଅନୁପାଳନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଛି।
ଶୁକ୍ରବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସୋମବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରିପୋର୍ଟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପରେ ହିଁ ଏହା ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଆଦେଶ ଜାରି କରିବ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବନତାରା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନ ପାଳନ ନକରିବା ଏବଂ ଭାରତ ତଥା ବିଦେଶରୁ ପଶୁ, ବିଶେଷକରି ହାତୀ, ଅଧିଗ୍ରହଣ ନେଇ ଅଭିଯୋଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଗଷ୍ଟ ୨୫ ତାରିଖରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତ ଦଳ (ଏସଆଇଟି) ଗଠନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
ବନତାରା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନ ପାଳନ ନକରିବା ଏବଂ ଭାରତ ତଥା ବିଦେଶରୁ ପଶୁ, ବିଶେଷକରି ହାତୀ, ଅଧିଗ୍ରହଣ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଗଷ୍ଟ ୨୫ ତାରିଖରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତ ଦଳ (ଏସଆଇଟି) ଗଠନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଏନଜିଓ ଓ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଆଧାର କରି ବନତାରା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ଦୁଇଟି ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାର (ପିଆଇଏଲ୍) ଶୁଣାଣି କରିବା ସମୟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପୂର୍ବତନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ଜେ. ଚେଲାମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଚାରି ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତ ଦଳ (ଏସଆଇଟି) ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଅଗଷ୍ଟ ୧୪ ତାରିଖରେ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ଆବେଦନକାରୀ ସି.ଆର. ଜୟା ସୁକିନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଆବେଦନକୁ "ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ" ବୋଲି କହିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ବନତାରାରେ ରହିଥିବା ହାତୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମାଲିକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରାଇବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନିରୀକ୍ଷଣ (ମନିଟରିଂ) କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା।