ଶ୍ରୀନଗର: ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବଲୀଳା ପରେ ଛାରଖାର ହୋଇଛି ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର । ସବୁଠି ହାହାକାର, ସବୁଠି ଚିତ୍କାର । କାହାର ଘର ଭୁଶୁଡି ପଡିଛି ତ କାହାର ଗୋରୁ ଗାଈ ଏବଂ ଛେଳି ଚାପି ହୋଇ ମରିଯାଇଛନ୍ତି । ପୁଣି କାହାର ସମ୍ପର୍କୀୟ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯଦିଓ ଏଯାଏଁ ସରକାରୀ ଭାବେ ୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ କୁହାଯାଉଛି ତଥାପି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି । କାରଣ ରାମବନରେ ପ୍ରକୃତି ଯେମିତି ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି ଏବଂ ଯେମିତି ସବୁ ଛାରଖାର ହୋଇଛି ଏବେବି ଧସିଥିବା ପାହାଡ ତଳେ ଏବଂ ଭାସିଯାଇଥିବା ବିଲ୍ଡିଂରେ କିଛି ଲୋକ ଫଶିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।

ତେବେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଏନଡିଆରଏଫର ଟିମ ଏନଏଚରେ ଧସିଥିବା ପାହାଡରେ ଉଦ୍ଧାରକାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଫଶିଥିବା ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏଥିସହ ପାହାଡ ଧସିବା ଫଳରେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ବଡବଡ ଟ୍ରକ୍ ମଧ୍ୟ ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଯାହା ସ୍ଥିତି କେତେ ଭୟଙ୍କର ଦର୍ଶାଇ ଦେଉଛି ।

#WATCH | Ramban | Jammu and Kashmir Deputy Chief Minister Surinder Kumar Choudhary says, "There is no need for the public to panic. I have reached the spot on the instructions of the Chief Minister, which means that the government is very serious. The government stands with them… https://t.co/RPtF3puSwa pic.twitter.com/NNgiGclCSJ