ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମାନବ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ପରିବେଶ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି। ଏହା ଯୋଗୁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ଆଣିପାରେ ବୋଲି ଏକ ଗବେଷଣା ରିପୋର୍ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅଧ୍ୟୟନ ଆକଳନ କରିଛି ଯେ ୨୧୦୦ ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତି ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ୨୪% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ଗବେଷଣା ଦଳ ଭବିଷ୍ୟତର ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବିଶ୍ବତାପନର ଗତିପଥ ସହିତ ତୁଳନା କରି ଏଭଳି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ପିଏଲଓଏସ କ୍ଲାଇମେଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ଅଧ୍ୟୟନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ଆଗାମୀ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ଏହାର ପରିଣାମ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଛାଡିବ ନାହିଁ । ବିକଶିତ ହେଉ କି ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଭିଏଁ ଏହା ଦ୍ବାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ।।
କେମ୍ବ୍ରିଜ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ କାମିଆର ମୋହାଦ୍ଦେସ୍ ଏବଂ ମେହେଦି ରାଇସି ଏହି ତଦନ୍ତର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ , ବିଭିନ୍ନ ଜଳବାୟୁ ଗତିପଥ ଅନୁଯାୟୀ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି କିପରି ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ତାହା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥିଲେ।
ଅଧ୍ୟୟନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରତିବର୍ଷ ୦.୦୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହା ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ପୂର୍ବ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ୨୧୦୦ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଜିଡିପି ୧୦-୧୧% ହ୍ରାସ ପାଇବ।
ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରଭାବ ଅସମାନତାକୁ ବଢ଼ାଇଛି। ନିମ୍ନ-ଆୟକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ, ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସୀମିତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହିତ ଚରମ ପାଣିପାଗ ଘଟଣା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱ ହାରାହାରି ତୁଳନାରେ ୩୦-୬୦% ଅଧିକ କ୍ଷତି ସହିପାରନ୍ତି।
ଗବେଷକମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଅନୁକୂଳନ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଙ୍କଟର ଆଘାତକୁ କମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଚରମ ଘଟଣା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହିତ ସ୍ଥିର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପ୍ରଭାବକୁ କମ କରିପାରେ। ତଥାପି, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି।
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ୨୦୧୫ ପ୍ୟାରିସ ଚୁକ୍ତିନାମା ଯାହା ଉଷ୍ଣତାକୁ ୧.୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରଖିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା ତାହା ସଫଳ ହୋଇ ପାରିନାହିଁ।
ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର ଚରମ ପାଗ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଭାରତ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଜଳବାୟୁ ସ୍ଥିତି ସ୍ଥିରତା ଗଠନ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ପଦକ୍ଷେପ ବିନା, ଦେଶାର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ରୋକ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ରପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ପାଣିପାଗର ଚରମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭାରତୀୟ ଚା ଶିଳ୍ପର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଛି, ଯାହା ବାର୍ଷିକ ୧୦ ବିଲିୟନ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ଆନୁମାନିକ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ପୁନଃଆକୃତି ଦେଇଛି।
ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗରିବ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ବୋଲି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଧାରଣାକୁ ଓଲଟି ଯାଇଛି। ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ସମସ୍ତ ଅର୍ଥନୀତି ଧନୀ ହେଉ କି ଗରିବ ଏହାର ପରିଣାମ ଭୋଗ କରିବେ। କୃଷିଠାରୁ ଉତ୍ପାଦନ, ପରିବହନ ଏବଂ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି।
ଯଦି ଗ୍ରୀନହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଗମନ ହ୍ରାସ କରା ନଯାଏ, ତେବେ କୌଣସି ଦେଶ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ରହି ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଆହୁରି ଆୟ କ୍ଷତିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି।