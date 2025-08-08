ମଣ୍ଡି: ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ବି ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ଦାଉ ସାଜିଛି । ହିମାଚଳର ମଣ୍ଡିରେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ପରେ ଦୁଇଟି ନାଳରେ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ଆସିଛି । ଏହା ଫଳରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ମଣ୍ଡିର ଅଟ୍ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ପନାର୍ସା ଗ୍ରାମ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ପନାର୍ସାର ପାହାଡ଼ ଉପରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମେଘ ଫାଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାହାଡ଼ରୁ ପ୍ରବାହିତ ଚୁଭଲୁ ନାଲା ଏବଂ ରାହଡି ନାଲାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ରାହଡି ନାଲାର ପାଣି ପନାର୍ସା ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ରାଜପଥରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼-ମନାଲି ରାଜପଥରେ ଯାତାୟାତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି।
ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଲୋକ ସେଠାରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏଥିରେ କିଛି ସ୍କୁଲ ପିଲା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଚୁଭଲୁ ଡ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବଡ଼ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସୂଚନା ନାହିଁ। ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଦଳ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ। ତା'ପରେ ହିଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସଠିକ୍ ଆକଳନ କରାଯାଇପାରିବ।