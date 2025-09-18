ଡେରାଡୁନ: ପୁଣି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରଳୟ, ପୁଣି ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା । ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପୁଣି ଥରେ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ହୋଇଛି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ । ପୂର୍ବରୁ ଧରାଲି, ଡେରାଡୁନରେ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ପ୍ରଳୟ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଚାମୋଲିରେ ପ୍ରକୃତି ରଚିଛି ତାଣ୍ଡବ । ରାତିରେ ଚାମୋଲିର ନନ୍ଦା ନଗରରେ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ପରେ ଭୀଷଣ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି । ଅଧ ରାତିରେ ପ୍ରଳୟ ମାଡ଼ି ଆସିଥିବାରୁ ପ୍ରଳୟ ପାଟିରେ ଅନେକ କିଛି ପଶିଯାଇଛି ।
#WATCH | Uttarakhand | Chamoli District Magistrate Sandeep Tiwari told ANI, "A cloudburst caused damage in the Nandanagar Ghat area of Chamoli district on Wednesday night. Six houses were buried under debris in the Kuntri Langafali ward of Nandanagar. The District Magistrate… pic.twitter.com/oNWiRwzxYw— ANI (@ANI) September 18, 2025
ତେବେ ହଠାତ୍ ବନ୍ୟା ମାଡି ଆସିବା କାରଣରୁ ୬ଟି ବିଲ୍ଡିଂ ଧରାଶାୟୀ ହୋଇଛି । ଘରେ କାଦୁଅ ମିଶା ପାଣି ପଶିଯିବା ସହ ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଛି । ଅନେକ ଘର ପାଣଇ ଘେରରେ ରହିଛି । ଆବର୍ଜନା ତଳୁ ୨ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୧୦ ଜଣ ଏବେବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ଏକାଧିକ ଲୋକ ଘରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି । ଉଦ୍ଧାର କାମ ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏନଡିଆରଏଫ ଏବଂ ଏସଡିଆରଏଫ ଟିମ୍ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ୩ଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
#WATCH | Uttarakhand | Six buildings were destroyed by debris due to a cloudburst and heavy rain in the Kuntri Lagafali ward of Nandanagar, Chamoli. The Chamoli district administration has intensified relief and rescue operations at the site. Panic gripped the area, fear gripped… pic.twitter.com/s8UC5k76dO— ANI (@ANI) September 18, 2025
ନନ୍ଦାନଗର ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁନ୍ତରୀ, ସରପାଣି ଏବଂ ଘୁର୍ମା ଗାଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଏହି ୩ଟି ଗାଁର ଲୋକେ ହଠାତ୍ ବନ୍ୟା ଜଳ ମାଡି ଆସିବା ପରେ ଘରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି । ଠିକ୍ ସମୟରେ ବାହାରି ପାରି ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ।
ଗତକାଲି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବି ଚାମୋଲିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ତେବେ ୪ ଦିନ ତଳେ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ହୋଇଥିଲା ରାଜଧାନୀ ଡେରାଡୁନ । ଶହସ୍ତ୍ରଧାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଲୋକଙ୍କ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲା । ପାଖାପାଖି ୧୫ ଜଣ ଏହି ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ଚାମୋଲିରେ ପ୍ରକୃତିର କରାଳ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।