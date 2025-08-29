ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ: ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ ଏବଂ ଚମୋଲି ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ଫଳରେ ଅନେକ ପରିବାର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତେବେ ଏହି ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷାରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୮ ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି।
ଦେୱାଲର ମୋପାଟା ଅଞ୍ଚଳରେ, ତାରା ସିଂହ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନାମକ ଦୁଇଜଣ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ଆହୁରି ୬ ଜଣଙ୍କର କୌଣସି ଖୋଜ୍ଖବର ନାହିଁ।
ଯେତେବେଳେ କି ବିକ୍ରମ ସିଂହ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଏହି ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷାରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁହାଳ ମଧ୍ୟ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରାୟ ୧୫ ରୁ ୨୦ ଗୋରୁ ପୋତି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।
ଏହି ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ ଜିଲ୍ଲାର ସଂଗମସ୍ଥଳରେ ଥିବା ଅଳକନନ୍ଦା ଏବଂ ମନ୍ଦାକିନୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। କେଦାରନାଥ ଉପତ୍ୟକାର ଲାୱାରା ଗାଁରେ ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତରେ ମୋଟର ରୋଡରେ ଥିବା ଏକ ପୋଲ ଭାସିଯାଇଛି। ଚେନାଗଡରେ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଛି।