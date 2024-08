ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ସହରବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଗରମରୁ ଆରାମ ଦେଇଛି। ତେବେ ହଠାତ୍ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଜମି ରହିଛି।

ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ବିଧାନସଭା ପରିସର ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଛି। ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳପ୍ରବାହ ଘଟିଛି। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ୍‌ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବର୍ଷା ଜଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଛାତରୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଲିକ୍ ହେଉଛି।

#WATCH | Uttar Pradesh: Heavy water logging outside UP State Assembly following the incessant rainfall, in Lucknow. pic.twitter.com/s1IXAivQSp — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 31, 2024

ଏହି କାରଣରୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ୍ ପରିସରରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ବିଧାୟକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି।

#WATCH | Uttar Pradesh | Heavy waterlogging in Gomti Nagar area of Lucknow, following rainfall in the city pic.twitter.com/ANpiLIqUCS — ANI (@ANI) July 31, 2024

ହଜରତଗଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ବର୍ଷାପାଣି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ଯାତାୟାତରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି।

#WATCH | Uttar Pradesh: Water enters UP State Assembly following the incessant rainfall, in parts of Lucknow. pic.twitter.com/8N23H4iLTQ — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 31, 2024

ଏସପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମହାସଚିବ ଶିବପାଲ ସିଂ ଯାଦବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଥର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି, ତେବେ ଆଗକୁ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହେବ।