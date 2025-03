ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଭୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇ ଜନତା ତାଙ୍କୁ ନେତାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖେ ଋଣି ଥିବା ରେଖା ଗୁପ୍ତା ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି, କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝୁଛନ୍ତି । ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକ ହିଁ ସବୁକିଛି ଆଉ ଏ ଲୋକ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ପଣ କରିଥିବା ରେଖା ଟିକେ ଫୁରସତ ପାଇଲେ ଜନତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ।

#WATCH | Delhi CM Rekha Gupta meets and interacts with people at her residence as they gather here to congratulate her on becoming the Chief Minister. pic.twitter.com/VbACKNHfb7