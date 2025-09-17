ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହଟିଯିବ କଳାଧଳା ଫଟୋ, ଇଭିଏମରେ ରହିବ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ରଙ୍ଗୀନ ଫଟୋ । ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଗାଇଡଲାଇନ ଆଣିଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ । ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁସାରେ ଏଣିକି ଇଭିଏମରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ରଙ୍ଗୀନ ଫଟୋ ରହିବ । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ରଙ୍ଗୀନ ଫଟୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ପୂର୍ବରୁ କଳା-ଧଳା ଫଟୋ ରହୁଥିବା ବେଳେ ବାଲାଟ୍ ପେପରକୁ ଅଧିକ ପାଠ୍ୟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି । ବିହାରରୁ ପ୍ରଥରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତି ନିୟମ ଲାଗୁହେବ । ପରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲାଗୁ ହେବ ।
ଖାଲି ଫଟୋ ନୁହେଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ । ତେବେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ବିହାରରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଯଦିଓ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇନି ମାତ୍ର ତା ଆଗରୁ କମିସନ ବିହାରରେ ଏକ ନୂତନ ପରୀକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି । ଯାହା ବିହାରରେ ସଫଳ ହେବା ପରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ କରାଯିବ ।
ଇଭିଏମ୍ ବାଲଟ୍ ପେପରରେ ପୂର୍ବରୁ କଳା ଏବଂ ଧଳା ଫଟୋ ରହୁଥିବା ବେଲେ ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ରଙ୍ଗୀନ ଫଟୋ ରହିବ। ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ଇଭିଏମ ବାଲଟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଫଟୋ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ- ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମୁହଁ ଏବେ ବାଲଟ୍ ପେପରର ତିନି-ଚତୁର୍ଥାଂଶ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ । ଏହା ଭୋଟରଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ବି ଏବେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ନିର୍ବାଚନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ଏବଂ ଭୋଟରଙ୍କ ସୁବିଧା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ।