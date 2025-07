ଝାନ୍ସି: ଗତସୋମବାର ସେନା ଅଧିକାରୀ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ ମେଜର ବାଚୱାଲା ରୋହିତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ମାନବିକ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଭୁରିଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ସମ୍ମାନୀତ ବି କରିଛନ୍ତି।

ନିକଟରେ ମେଜର ରୋହିତ ଝାନ୍ସି ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପ୍ରସବ କରାଇ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେନା ସରକାରୀ 'X' ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଘଟଣାର ବିବରଣୀ ସେୟାର କରିଛି।

Honouring a selfless service beyond the call of Duty #GeneralUpendraDwivedi, #COAS, today commended Major Bachwala Rohit for demonstrating exceptional professional acumen and selfless commitment beyond the call of duty.



