ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଜଗତର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଶୁଭ୍ରା ରଞ୍ଜନ ଏବେ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡିଛନ୍ତି। ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିବାବେଳେ ଶୁଭ୍ରା ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ମୋଗଲ ଶାସକ ଆକବରଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରିଥିଲେ। ଶୁଭ୍ରା ରଞ୍ଜନଙ୍କ ଏହି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ ଲୋକ ଶୁଭ୍ରାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଭ୍ରା ରଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ଏକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଜାରି କରି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଶ୍ରୀରାମ ଏବଂ ଆକବରଙ୍କ ତୁଳନା ପାଇଁ ଶୁଭ୍ରା ରଞ୍ଜନ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଏକ୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଟୁଇଟ୍ କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାହାର ଭାବନାକୁ ଆଘାତ କରିବା ନୁହେଁ। ଯଦି ଏହା ଘଟିଛି ତେବେ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ପୁରା ଭିଡିଓ ଦେଖିବେ ତେବେ ବୁଝି ପାରିବେ ଯେ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଏକ ଆଦର୍ଶ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓ ଶ୍ରେଣୀର ଏକ ଛୋଟ ଅଂଶ। ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା। ଏହି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଯୋଗୁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ।

