ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଓ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ଶକ୍ତି ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ସହ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଘୋଷିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ହମାସର ଆଦର୍ଶଗତ ପ୍ରଭାବ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ, ବିଶେଷ କରି ପାକିସ୍ତାନରେ ବିସ୍ତାର ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ଇସ୍ରାଏଲରେ ହମାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ ହରିୟାଣାରେ ଧରାଯାଇଥିବା ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲାର ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ହମାସ ଶୈଳୀରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲା।
ଲାଲକିଲ୍ଲା ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ସହ-ଷଡ୍ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଜାସିର ବିଲାଲ ୱାନି ଓରଫ ଡାନିସ୍ର ଗିରଫଦାରୀ ପରେ ଏହି ଷଡ୍ଯନ୍ତ୍ର ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି। ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜୈସ-ଏ-ମହମ୍ମଦ (ଜେଇଏମ୍) ସହ ଜଡିତ ଏହି ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଡ୍ରୋନ୍ର ନବୀକରଣ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଛି, ଯାହା ଏକାଧିକ ସହରରେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଏହାକୁ ରକେଟ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବୋମା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଡ୍ରୋନ୍ଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ଅକ୍ଟୋବର ୭, ୨୦୨୩ରେ ହମାସ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ସମାନ ଶୈଳୀରେ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଆମେରିକାର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଫୋରମ୍ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗାଜାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଦୁଇ ବର୍ଷର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିବା ହମାସ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ହମାସର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସେନା ଅଧିକାରୀ ଜୈସ ଓ ଲସ୍କର-ଏ-ତୋଇବା ଭଳି ପାକିସ୍ତାନର ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ସହ ହମାସର ନାମ ନେଇଥିଲେ। କୌତୂହଳର ବିଷୟ ହେଉଛି, ଭାରତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ହମାସକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ।
ହମାସ, ଲସ୍କର-ଏ-ତୋଇବା, ଟିଆର୍ଏଫ୍ ଭଳି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଭାରତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ସ୍ଥାୟୀ କାରଣ ହେବେ ବୋଲି ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅଗଷ୍ଟରେ ଆଇଆଇଟି-ମାଡ୍ରାସ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବ୍ରୁଆରିରେ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରରେ (ପିଓକେ) ଏକ ‘ଭାରତ ବିରୋଧୀ’ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା ପରେ ହମାସ ଭାରତୀୟ ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେନ୍ସିର ରାଡାରରେ ଆସିଥିଲା। ଐତିହାସିକ ଭାବରେ କାଶ୍ମୀର ବିବାଦରେ ହମାସ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିନାହିଁ। ତେବେ ଫେବ୍ରୁଆରି ୫ ତାରିଖରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ‘କାଶ୍ମୀର ଏକତା ଦିବସ’ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ହମାସ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଲସ୍କର-ଏ-ତୋଇବା, ଜୈସ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ସମର୍ଥିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ରେଡ୍ କାର୍ପେଟ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଇରାନରେ ହମାସର ପ୍ରତିନିଧି ଡ. ଖାଲିଦ ଅଲ-କାଦୋମି କରିଥିଲେ। ହମାସ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାରତବିରୋଧୀ ଭାଷଣ ଦେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ ଜୈସ-ହମାସର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଅଙ୍କାରାର ଜଣେ ଜୈସ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣକାରୀ ଡ. ଉମର ସହ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲା। ଡ. ଉମର ଓ ଫରିଦାବାଦ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଡ୍ୟୁଲର କିଛି ସଦସ୍ୟ ୨୦୨୨ରେ ତୁର୍କୀ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରଙ୍କୁ ଭେଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।