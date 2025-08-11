ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : କଂଗ୍ରେସ ସୋମବାର ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କ ଧମକକୁ ନିନ୍ଦା କରି କହିଛି ଯେ ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଯେ ଆମେରିକା ସରକାର ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି।
କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ମହାସଚିବ ଜୟରାମ ରମେଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ପରମାଣୁ ସଂଘର୍ଷ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ବିପଜ୍ଜନକ, ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ସେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, "୧୬ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୫ ରେ, ଜେନେରାଲ ଅସୀମ ମୁନିର ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବିଷାକ୍ତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯାହା ୨୨ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୫ ରେ ପହଲଗାମରେ ହୋଇଥିବା ନୃଶଂସ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ୧୮ ଜୁନ୍, ୨୦୨୫ ରେ, ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଏକ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବୈଠକ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ।"
କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ମହାସଚିବ ଜୟରାମ ରମେଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ପରମାଣୁ ସଂଘର୍ଷ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ବିପଜ୍ଜନକ, ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ।
ଫ୍ଲୋରିଡାର ଟାମ୍ପାରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଅସୀମ ମୁନିର ଏକ ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ, କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଦେଶର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରେ। ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଏହା ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଜଳ ପ୍ରବାହରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ ତେବେ ଇସଲାମାବାଦ ଭାରତୀୟ ନଦୀବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ।