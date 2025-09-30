ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ମାର୍ଗରେ ନୂତନ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କର୍ମୀ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦଳର ବିଜୟ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଏସଟି ଉପରେ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ କଂଗ୍ରେସକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।
ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଉପରେ ଦରଦାମ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ "ମିନି ଭାରତ" ବାସ କରୁଛି। ସେ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, "ଗର୍ବର ସହିତ କୁହନ୍ତୁ, 'ଏହା ସ୍ୱଦେଶୀ।' ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋକାନରେ ଏହା ଲେଖାଥିବା ଏକ ଫଳକ ରହିବା ଉଚିତ୍। ଏହା ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ଜିଏସଟିର ଲାଭ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା କର୍ମୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ୨୦୧୪ ପୂର୍ବରୁ, ଯଦି ଏକ ସାଧାରଣ ପରିବାର ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ୧୦୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲା, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୨୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ନୂଆ ଜିଏସଟି ଦ୍ବାରା ଏବେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି।
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୨୦୧୭ରେ ଜିଏସଟି ଲାଗୁ କରିଥିଲୁ, ସାମଗ୍ରୀ ଶସ୍ତା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଟିକସ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ଜିଏସଟି ସଂସ୍କାର ପରେ, ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ୧୦୦,୦୦୦ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ କେବଳ ୫,୦୦୦ରୁ ୬,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆମେ ଆୟକର ଏବଂ ଜିଏସଟିକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିବା, ତେବେ ନାଗରିକମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୨.୫ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ।
ଦିଲ୍ଲୀର ବିଜେପି ସରକାର ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସ୍କୁଲ, ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯମୁନା ସଫା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯମୁନା କୂଳରେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ବାସସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଆମେ ଏକ ବିକଶିତ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ ନିର୍ମାଣ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ। ଆମେ ବିକାଶ ଏବଂ ଐତିହ୍ୟର ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢୁଛୁ। ଦେଶକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତିରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।