ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଗମନରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଦିଲ୍ଲୀର ପାଲମ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାର ଏକ ରୁଷୀୟ ଅନୁବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।
ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପୁଟିନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ଉପରେ ନଜର ରଖି ଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଶଶି ଥରୁର ରୁଷର ପ୍ରଶଂସା କରି ଏହି ଗସ୍ତକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଥରୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଅଶାନ୍ତିରେ ଥିବା ବେଳେ ରୁଷ ସର୍ବଦା ଭାରତ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ପୁଟିନଙ୍କୁ ଥରୁରଙ୍କ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା
କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଶଶି ଥରୁର ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଥରୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଠାରୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛିରେ ରୁଷ ଭାରତ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛି ଏବଂ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନ୍ ସହିତ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ।
ପୁଟିନଙ୍କ ଗସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ: ଥରୁର
ଥରୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁଟିନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ଆସିଛି। ଏହି ଗସ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜିର ଅଶାନ୍ତ ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁଠାରେ ଅନେକ ସମ୍ପର୍କ ଅନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଗଲାଣି, ଆମର ବିଦ୍ୟମାନ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ରୁଷର ବନ୍ଧୁତାର ମୂଲ୍ୟ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି।
ରୁଷ ଭାରତକୁ ଦୁଇଟି ଉପାୟରେ ସମର୍ଥନ କରିଛି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ରୁଷରୁ ପ୍ରଚୁର ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ପାଇଛୁ ଏବଂ ରୁଷର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଆମଦାନିର ମୂଲ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏସ୍-୪୦୦ ଆମକୁ ଅନେକ ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା।
ଭୂଲ ଧାରଣରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ
ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଶଶି ଥରୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରଣନୈତିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖେ। କେହି ଏହି ଧାରଣାରେ ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ଯେ ଏହା ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। କାରଣ ଭାରତ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱାଧୀନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି। ଆମେ ଏପରି ଏକ ଦେଶ ଯାହା ସର୍ବଦା ସାର୍ବଭୌମ ସ୍ୱାୟତ୍ତତାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଆସିଛୁ। ଆମର ବନ୍ଧୁତା, ଆମର ସହଭାଗୀତା ଏବଂ ଆମର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ଆମ ଡିଏନଏରେ ଅଛି।
