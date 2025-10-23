ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଇମ୍ରାନ ମାସୁଦ ଏକ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି (Imran Masood Statement) ଯାହାକି କଂଗ୍ରେସକୁ ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାଇପାରେ। ସେ ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଭଗତ ସିଂହଙ୍କୁ ପାଲେଷ୍ଟାଇନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ହମାସ (Hamas) ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୟାନ ପରେ ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛି। ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଏବଂ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛି।
ଏକ ପଡକାଷ୍ଟ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ, ଇମ୍ରାନ ମାସୁଦଙ୍କୁ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଅକ୍ଟୋବର ୭ରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ପଚରାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କୁହାଗଲା ଯେ ହମାସ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ, ମାସୁଦ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, "ଭଗତ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଥିଲେ?"
କଣ କହିଲେ ଇମ୍ରାନ ?
ଭଗତ ସିଂହ ଏବଂ ହମାସ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ତୁଳନା କରାଯାଇପାରିବ କି ବୋଲି ପଚରାଯିବାରୁ, ସେ ହଁ ବୋଲି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ, "ସେମାନେ ନିଜ ଭୂମି ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଭଗତ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭୂମି ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିଲେ।"
ମାସୁଦ କହିଛନ୍ତି, "ଭଗତ ସିଂହ ତାଙ୍କ ଭୂମି ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ଏକ ଜବରଦଖଲକାରୀ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ହମାସ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ହମାସ ଏହାର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ହମାସ ବନ୍ଧକ ରଖିଥିବା ୨୫୦ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଇସ୍ରାଏଲ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ୧ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ।
