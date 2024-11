ରାଞ୍ଚି: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଝାଡଖଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଆଡେ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ 'ବ‌ଣ୍ଟେଙ୍ଗେ ତୋ କଟେଙ୍ଗେ'' ସ୍ଲୋଗାନ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଶାସକ ଦଳର ରାଜନେତାମାନେ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବାବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାମାନେ ଏହି ସ୍ଲୋଗାନ୍‌କୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଲୋଗାନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ଏହା ବିରୋଦ୍ଧରେ ନେଇ ଏକ ନୂଆ ସ୍ଲୋଗାନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।

ସେ କହିଛନ୍ତି, ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଥିବାରୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ଉଡ଼ାଣ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ଅପରପକ୍ଷରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ କାରଣରୁ ଶନିବାର ମୋର ହେଲିକପ୍ଟର ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି।

ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 'ବ‌ଣ୍ଟେଙ୍ଗେ ତୋ କଟେଙ୍ଗେ'' ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲାଟୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭାଜନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ କହୁଛନ୍ତି 'ବ‌ଣ୍ଟେଙ୍ଗେ ତୋ କଟେଙ୍ଗେ'। ଯେତେବେଳେ କି ଯୋଗୀ ଜଣେ ସାଧୁ ଅଟନ୍ତି ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପିଏମ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏକ୍ ହୈ ତୋ ସେଫ୍ ହୈ’। ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ କହିଛନ୍ତି କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ପରିହାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ନ୍ତୁ ।

କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି, 'ବ‌ଣ୍ଟେଙ୍ଗେ ତୋ କଟେଙ୍ଗେ' କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସ୍ଲୋଗାନ? ଏହି ସ୍ଲୋଗାନକୁ କେହି କିପରି ଦେଇ ପାରିବେ? ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶକୁ ଏକୀଭୂତ ରଖିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦିରା ଜୀ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ଏବଂ ଆରଏସଏସର ଲୋକମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି କି? ସେମାନେ କେବଳ କୁହନ୍ତି, 'ବ‌ଣ୍ଟେଙ୍ଗେ ତୋ କଟେଙ୍ଗେ'।' ସର୍ବଶେଷରେ କିଏ ବାଣ୍ଟୁଛି? ଦେଶ ତ ଏକ୍ ଅଛି।

#WATCH | Khijri, Ranchi: Congress National President Mallikarjun Kharge while addressing a public meeting said, "INDIA government in Jhrakhand currently gives Rs 1,000 under Maiya Samman Yojana. After coming to power, we will give Rs 2,500 from December. Rs 2,500 will be given to… pic.twitter.com/Y6bmfb40PS