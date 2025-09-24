ଚଣ୍ଡିଗଡ଼:ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହରିୟାଣା ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିର୍ବନ୍ଧ ପରେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହମତିରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବିବାହ ପରିଣତ ହୋଇ ନଥିବାରୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ଏଫଆଇଆରକୁ କୋର୍ଟ ଖାରଜ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିର୍ବନ୍ଧ ପରେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳା ସହମତିରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଯୋଗୁ ନିର୍ବନ୍ଧ ପରେ ବିବାହ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେବେ ବିବାହ ନହେଲା ବୋଲି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଷ୍ଟିସ୍ କୀର୍ତ୍ତି ସିଂହ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
ବିବାହର ମିଥ୍ୟା ବାହାନାରେ ସମ୍ମତି ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଆଧାରରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅପରାଧ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବାକୁ ହେଲେ, ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହେବାକୁ ପଡିବ ଯେ, ବିବାହର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅଧୀନରେ ଆରମ୍ଭରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବେ ନଥିଲା। କୋର୍ଟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେହିପରି କେବଳ ଏହି ଆଧାରରେ ଏକ ସହମତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ବିବାହରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଆଧାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି, କୋର୍ଟଙ୍କୂ ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାମଲାରେ ସତର୍କତାର ସହ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରକୃତରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ନାହିଁ, ନା କେବଳ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱେଷରୁ ଏକ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। କୋର୍ଟ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତା (ଆଇପିସି)ର ଧାରା ୩୭୬(୨)(ଏନ) ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଜିକୃତ ଏଫଆଇଆରକୁ ରଦ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରୁଥିଲେ।
ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ପରେ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସମୟରେ, ସେମାନେ ସହମତିରେ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପୁରୁଷ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏକ ମହଙ୍ଗା ବିବାହ ଏବଂ ଏକ ଏସୟୁଭି ଦାବି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପରେ, ଆବେଦନକାରୀ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିରୋଧରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବିବାହ ରଦ୍ଦ କରିଥିଲେ।
ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପରେ, କୋର୍ଟ ଅମୋଲ ଭାଗୱାଲ ନେହୁଲ ବନାମ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରିଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ୨୫ ବର୍ଷୀୟ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାକୁ ଖାରଜ କରାଯାଇଥିଲା। ମାମଲାରେ ଛାତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବିବାହ କରିବାର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ତାଙ୍କ ସହ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଛାତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ସମ୍ପର୍କଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହମତିରେ ଥିଲା। ଜଣେ ପୁଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଏର କରାଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ମାମଲା ଜୋଥିରାଗବନ ବନାମ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ମାମଲାର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପୁନର୍ବାର କହିଥିଲେ ଯେ, ସମ୍ମତି ସମୟରେ ପ୍ରତାରଣାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନ ଥିଲେ ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭଙ୍ଗ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ନୁହେଁ।
ଏହି ମାମଲାରେ, କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗୃହୀତ ସ୍ଥିତି ହେଉଛି, ପକ୍ଷମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସହମତିରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ତା’ପରେ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ପକ୍ଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୪ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ପକ୍ଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପୁଜିଥିବା ଅସମାବେଶିକ ମତଭେଦ ଯୋଗୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ସିଂହ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଭିଯୋଗକାରୀ ମହିଳା ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସହମତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା କିମ୍ବା ବିବାହର ମିଥ୍ୟା ବାହାନାରେ ତାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତାରଣା କରିବାର ଆବେଦନକାରୀଙ୍କର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ।
କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ନ୍ୟାୟିକ ରେକର୍ଡରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ଆବେଦନକାରୀ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗକାରୀ, ଉଭୟ ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ପରିପକ୍ୱ। ଦୁଇ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭରୁ ସହମତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ମାମଲାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି, ତଥାପି ଏହା ଜଣାପଡୁନାହିଁ ଯେ, ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ବିବାହ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ, ଯାହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ପରେ ଏହି ଏଫଆଇଆର ଦାଏର କରାଯାଇଥିଲା।
ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ମାମଲା ଏକ କ୍ଲାସିକ୍ ଉଦାହରଣ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅପରାଧିକ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ସହମତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ କୋର୍ଟ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଆଇନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଘୋର ଅପବ୍ୟବହାର। ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, କୋର୍ଟ ଏଫଆଇଆରକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି।