ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ସହମତିରେ ହୁଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ମହିଳା ଆରମ୍ଭରୁ ଜାଣନ୍ତି ଯେ, ସାମାଜିକ କାରଣ ଯୋଗୁ ତାଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସହମତିରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିବାହ ବାହାନାରେ ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଆବେଦନକୁ କୋର୍ଟ ଖାରଜ କରି ଦେଇଛନ୍ତି।
ମାହୋବା ଜିଲ୍ଲାର ଚରଖାରୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅରୁଣ କୁମାର ସିଂହ ଦେଶୱାଲଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ଲେଖପାଲଙ୍କ ଉପରେ ବିବାହ ବାହାନାରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ।
ପୀଡିତା ତାଙ୍କ ଆବେଦନରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ଲେଖପାଲ ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନ ପାର୍ଟି ବାହାନାରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଡାକି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ପିଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭିଡିଓ ତିଆରି କରି ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଚେତା ଫେରିବା ପରେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ, ଜାତିଗତ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇ ବିବାହ କରିବାକୁ ମନା କରି ଦେଇଥିଲେ। ପୀଡିତା ଏ ବିଷୟରେ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳି ନଥିଲା।
ଏହା ପରେ ପୀଡିତା ଏସସି-ଏସଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଏର କରିଥିଲେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହା ବିରୋଧରେ ପୀଡିତା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ପୀଡିତା ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲେଖପାଲ ବିବାହ ବାହାନାରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ। ତା'ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଜାତିଗତ ଶବ୍ଦରେ ଅପମାନିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିବାହ କରିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ।
କୋର୍ଟରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟଙ୍କ ଆଇନଜୀବୀ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ପୀଡିତା ନିଜେ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ଏସପିଙ୍କୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିବାକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଧାର ଦେଇଥିବା ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ, ଏହାପରେ ପୀଡିତା ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଏର କରିଥିଲେ।
ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ ପୀଡିତାଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରି କହିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ମହିଳା ଜଣକ ଆରମ୍ଭରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ, ସାମାଜିକ କାରଣରୁ ବିବାହ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତଥାପି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସହମତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଓ ପ୍ରମାଣକୁ ବିଚାର କରିବା ପରେ ବିଚାରପତି ଅରୁଣ କୁମାର ସିଂହ ଦେଶୱାଲଙ୍କ ଏକକ ଖଣ୍ଡପୀଠ ପୀଡିତାଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି।