ସିମଲା: ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ । ଆକାଶରୁ ମୂଷଳଧାରରେ ବର୍ଷା ଏମିତି ହେଉଛି ଯେ କମିବାର ନାଁ ଧରୁନି । ଆଉ ବର୍ଷାର ଅଘୋଷିତ କର୍ଫ୍ୟୁ ପାଇଁ ହିମାଚଳର ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରୁନି । ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦିନକୁ ଦିନ ଆହୁରି ବିଗିଡିବାକୁ ଲାଗୁଛି । ସବୁଠି ପାଣିର ପ୍ରଳୟ, କେଉଁଠି ନଦୀ ଫୁଲି ସ୍ଥଳଭାଗ ମୁହାଁ ହେଲାଣି ତ କେଉଁଠି ଜଳ ହିମାଚଳର କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଲାଣି । ଗୋଟେ ପଟେ ଜଳ ବି ଗର୍ଜନ କରି ମାଡି ଆସୁଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଜୀବନ ବି ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରୁଛି.. ହିମାଚଳରେ ଏବେ ପୂରା ହାହାକାର ଖେଳିଯାଇଛି ।

#WATCH | Mandi, Himachal Pradesh: On the cloud burst incident, Soumya Sambasivan, DIG, Central Range, Mandi, says, "... 9 people have been reported missing in the Gohar area. Search is on to find them. SDRF and NDRF teams are deployed in Gohar and Karsog areas and are carrying… pic.twitter.com/CxcOrSAUWf