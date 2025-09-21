ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାର ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ୨୫ ବର୍ଷ ରହିଛି। ଏହି ବୟସ ସୀମାକୁ ୨୧ ବର୍ଷକୁ ହ୍ରାସ କରାଯିବାର ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ,ହା ଲାଗୁ ହେଲେ ବହୁ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇପାରିବ। ଏବେ, ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ରାଜନୀତିରେ ଆଗ୍ରହୀ ଯୁବବର୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ଖବର ମିଳିପାରେ। ସରକାର ଉଭୟ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବୟସ ସୀମା ୨୫ ରୁ ୨୧ ବର୍ଷକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ, ସଂସଦୀୟ ସ୍ଥାୟୀ କମିଟି ବୟସ ସୀମାକୁ ୨୧ ବର୍ଷକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। କମିଟି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ତଥାପି, ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ବୟସ ସୀମା ହ୍ରାସ କରିବା ସପକ୍ଷରେ ନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ୨୧ ବର୍ଷ ରହିଛି।
ବୟସ ସୀମା ୨୫ ରୁ ୨୧ ବର୍ଷକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ମଞ୍ଜୁର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ସଂସଦୀୟ ସ୍ଥାୟୀ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେପି ସାଂସଦ ବ୍ରିଜଲାଲ। ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିଜେପିର ଯଥେଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଅଛି। ସରକାର ଏହି ବିଲ୍ ପ୍ରଣୟନ କରି ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଏହାକୁ ଆଇନରେ ପରିଣତ କରିପାରିବେ। ଅଧିସୂଚନା ଜାରି କରି ସଂସଦରେ ସହଜରେ ପାସ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଜଣେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବାରୁ, ଏହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ, ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ବୟସ ହ୍ରାସ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି।
କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ରିଜଲାଲ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରିବେଶ ସହିତ ଉନ୍ନତ ଏବଂ ନବସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିବା ଯୁବବର୍ଗମାନଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରାଇବା ପାଇଁ ଏହି ବୟସ ହ୍ରାସ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ବୟସ ୨୫ ରୁ ୨୧ ବର୍ଷକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ କମିଟି ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ବିଚାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ ଶହେ କୋଟି ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୯୭.୪ ନିୟୁତ ୨୦ ରୁ ୨୯ ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ। ଆଉ ୮୦ ନିୟୁତ ୨୧ ରୁ ୨୫ ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସାରା ଦେଶରେ ୧୮ ରୁ ୧୯ ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ୧୮.୪ ନିୟୁତ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ବୟସ ହ୍ରାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ୨୧ ରୁ ୨୫ ବର୍ଷ ବୟସର ଭୋଟର, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ ୮ କୋଟି ଯୁବବର୍ଗ ଭୋଟର ଉପକୃତ ହେବେ। ଏହା ଦ୍ବାରା ରାଜନୀତିରେ ଆଗ୍ରହୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ କମ୍ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିପାରିବେ।
ନିର୍ବାଚନ କମିସନ କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ସହିତ ମତଭେଦ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କମିସନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଜଣେ ୧୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସଂସଦ ସଦସ୍ୟ କିମ୍ବା ବିଧାୟକ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପରିପକ୍ୱତା ନାହିଁ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ବୟସ ସୀମା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସମାନ ପ୍ରୟାସ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୩ରେ, ସ୍ଥାୟୀ କମିଟି ବିଧାନସଭା ଏବଂ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ୨୫ ରୁ ୧୮ ବର୍ଷକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ, କମିଟି କାନାଡା, ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭଳି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମସ୍ତ ଦେଶରେ, ଭୋଟଦାନ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଭୋଟଦାନ ବୟସ ସମାନ ବୋଲି କମିଟି କହିଥିଲେ।