ଚେନ୍ନାଇ:ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କ ଫାର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଦୂଷିତ କାଶ ସିରପ ପିଇ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଜଡିତ ଏକ ଔଷଧ କମ୍ପାନିର ଜଣେ ୭୫ ବର୍ଷୀୟ ମାଲିକଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ଭୋର ସମୟରେ ଚେନ୍ନାଇର କୋଡାମ୍ବକ୍କମସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଛିନ୍ଦୱାଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଥିବା ବ୍ରାଣ୍ଡର କଫ ସିରପ୍, କୋଲଡ୍ରିଫ୍ ଖାଇ ଅନେକ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଜି ରଙ୍ଗନାଥନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ନିମ୍ନମାନର ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ମାମଲାର ବ୍ୟାପକ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି।
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପୁଲିସର ଏକ ସାତ ଜଣିଆ ଦଳ, ଉପ-ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଜାତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, କୋଡାମ୍ବକମର ଅଶୋକ ନଗର ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ବାସଭବନରୁ ରଙ୍ଗନାଥନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ।
ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୧୨ଟା ସମୟରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ପରେ କାଞ୍ଚିପୁରମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ଔଷଧ କମ୍ପାନି, ସ୍ରେସାନ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ ନିର୍ମାତା, ଅବସ୍ଥିତ। ପୂର୍ବରୁ ସଂଗୃହୀତ ନମୁନାଗୁଡ଼ିକ ବିଷାକ୍ତ ପ୍ରଦୂଷଣର ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
କୋଲଡ୍ରିଫ୍ କଫ୍ ସିରପରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହାର ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ବଣ୍ଟନକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଚେନ୍ନାଇସ୍ଥିତ ଡ୍ରଗ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଲାବୋରେଟୋରୀର ସରକାରୀ ବିଶ୍ଳେଷକଙ୍କ ଏକ ପରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟରେ କଫ ସିରପକୁ "ମାନକ ଗୁଣବତ୍ତାର ନୁହେଁ" ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବିଶ୍ଳେଷଣ ପରେ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଏଥିରେ ୪୮.୬ ପ୍ରତିଶତ ପରିମାଣରେ ଡାଏଥିଲିନ୍ ଗ୍ଲାଇକଲ୍, ଏକ ବିଷାକ୍ତ ଶିଳ୍ପ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି।
ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ନମୁନା "ଭେଜାଲ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା, କାରଣ ଏଥିରେ ଡାଏଥିଲିନ୍ ଗ୍ଲାଇକଲ୍ (୪୮.୬% ଡବ୍ଲୁ/ଭି) ରହିଛି ଯାହା ଏକ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ।