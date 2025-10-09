ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ରାଜସ୍ଥାନରେ କଫ୍ ସିରପ୍ କୋଲଡ୍ରିଫ୍ ସହିତ ଜଡିତ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ୨୦କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଶିଶୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ କି ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପୁଲିସ ଡାକ୍ତର ପ୍ରବୀଣ ସୋନିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ମେଡିକାଲ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ଯେ, ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ କମ୍ପାନିକୁ କାହିଁକି କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦିଆଗଲା? ଡାକ୍ତରମାନେ ଗିରଫଦାରୀକୁ ବିରୋଧ କରି ଔଷଧ ନିୟାମକଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଦାବି କରୁଥିବାରୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସଂକ୍ରମଣର ଉତ୍ସ ନେଇ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସମାହିତ ରହିଛି।
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ରାଜସ୍ଥାନରେ ବିଷାକ୍ତ କାଶ ସିରପ୍ ସେବନ କରି ମୋଟ ୨୦ ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଚାରି ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଯେଉଁ କାଶ ଔଷଧ ଚାରି ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ତାହା ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏହାର ଜବାବରେ ପଞ୍ଜାବ, କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ କୋଲଡ୍ରିଫ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେଡିକାଲ୍ ଆସୋସିଏସନର ମୁଖ୍ୟ ଦିଲୀପ ଭାନୁଶାଲ ଔଷଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ବିଫଳତା ପାଇଁ ଫାର୍ମା କମ୍ପାନି ଓ ସରକାରୀ ତ୍ରୁଟିକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଛିନ୍ଦୱାଡାର ଡ୍ରଗ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଗୌରବ ଶର୍ମା ଓ ଜବଲପୁରର ଡ୍ରଗ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଶରଦ କୁମାର ଜୈନଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ଓ ଔଷଧ ପ୍ରଶାସନର ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଶୋଭିତ କୋସ୍ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଡ୍ରଗ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଦୀନେଶ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛି ଯେ ଏହି ପିଲାମାନେ ଖାଇଥିବା ୧୯ଟି ନମୁନା ଔଷଧ ଲାବୋରେଟୋରିରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ୧୦ଟି ନମୁନା ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିଛି ଏବଂ ନଅଟି ନମୁନା ଗୁଣବତ୍ତା ମାନକ ପୂରଣ କରୁଥିବାବେଳେ ଗୋଟିଏ ତାହା କରିନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛି ଯେ, ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତ୍ରୁଟି ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଛଅଟି ରାଜ୍ୟରେ ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଔଷଧ ବିଭାଗ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବିରୋଧୀ ନେତାମାନେ ତ୍ୱରିତ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସଚିନ ପାଇଲଟ୍ ଦୂଷିତ କାଶ ସିରପ୍ ସହ ଜଡିତ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁର ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆଜି ଦାବି କରିଛନ୍ତି।