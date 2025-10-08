ଜୟପୁର: କଫ୍ ସିରପ୍ ମାମଲା ପରେ ଏବେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଏକ ପେଟ ସଫା ଔଷଧରେ ବୋତଲରେ ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ ମିଳିଛି। ଜୟପୁରର ସରକାରୀ ଜୟପୁରିଆ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଲାକ୍ଟୁଲୋଜ୍ ବୋତଲରୁ ଏହା ମିଳିଛି। ଏନେଇ ଔଷଧର ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି।
ରାଜସ୍ଥାନରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାଗଣା ଔଷଧ ଯୋଜନାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ଔଷଧରେ ନିରନ୍ତର ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯାଉଛି। କଫ୍ ସିରପ୍ ଖାଇବା ପରେ ପିଲାମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାର ସମ୍ପ୍ରତି ଘଟଣା ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଯାହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ଘଟଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଏକ ପେଟ ସଫା ଔଷଧ ଲାକ୍ଟୁଲୋଜ୍ ବୋତଲରେ ଏକ ତ୍ରୁଟି ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ରୋଗୀ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଜୟପୁରର ସରକାରୀ ଜୟପୁରିଆ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପେଟ ସଫାକାରୀ ଲାକ୍ଟୁଲୋଜ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ଏକ ଝିଲ୍ଲୀ ଭଳି ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ ମିଳିବାର ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଉଛି ଯେ, ଲାକ୍ଟୁଲୋଜ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ର ବୋତଲରେ ଏକ ଝିଲ୍ଲୀ ଭଳି ପଦାର୍ଥ ମିଳିଛି, ଯାହା ପରେ ଔଷଧର ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି।
ଏହି ଔଷଧ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାଗଣା ଔଷଧ ଯୋଜନାରେ ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା। ଏହି ତ୍ରୁଟି ଜାଣିବା ପରେ, ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ଔଷଧର ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟାଚ୍ର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଔଷଧ ୟୁନିକ୍ୟୁର ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଜୟପୁରିଆ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଏକ ଦୁଇ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ତଦନ୍ତ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଗଣା ଔଷଧ ଯୋଜନାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଡାକ୍ତର ବିନୋଦ ଗୁପ୍ତା ଏବଂ ଜୟପୁରିଆ ହସ୍ପିଟାଲର ସାଧାରଣ ଔଷଧ ବିଭାଗ ଡାକ୍ତର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମାଙକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଭଳି ପଦାର୍ଥ ଆବିଷ୍କାର ହେବା ପରେ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ଅଛି। ଉଭୟ ଅଧିକାରୀ ଔଷଧର ବ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରିବେ ଏବଂ କିପରି ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଭଳି ପଦାର୍ଥ ଔଷଧରେ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ। ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପାଇବା ପରେ, ବଜାର ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଔଷଧକୁ ଫେରାଇ ନିଆଯିବ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ।
ଜୟପୁରିଆ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଲାକ୍ଟୁଲୋଜ୍ ଦ୍ରବଣର ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟାଚ୍ ଆସିବା ପରେ, କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ବୋତଲରେ କିଛି ଅଜବ ଜିନିଷ ଦେଖିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବୋତଲ ଖୋଲି ଔଷଧକୁ କ୍ୟାପ୍ ଭିତରେ ଢାଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ପରି ଏକ ସ୍ତର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖିବା ପରେ, ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ଔଷଧ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ନିଷେଧ କରିଥିଲେ। ଔଷଧର କିଛି ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ପରୀକ୍ଷାଗାରକୁ ପଠାଯାଇଛି।
ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଔଷଧ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ରୋଗୀଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ତଥାପି, ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ, ଲ୍ୟାବ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଔଷଧ ଯୋଗାଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାରଙ୍କ ମାଗଣା ଔଷଧ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧ ଯୋଗାଣ କରୁଥିବା କମ୍ପାନି ୟୁନିକ୍ୟୁର ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଲାକ୍ଟୁଲୋଜ୍ ଦ୍ରବଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କମ୍ପାନିକୁ ଔଷଧର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ତଦନ୍ତରେ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ଅବହେଳା ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ତେବେ କମ୍ପାନି ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ।
ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାଗଣା ଔଷଧ ଯୋଜନାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ଔଷଧ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଔଷଧର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। କଫ୍ ସିରପ୍ ଖାଇବା ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବା ଏବଂ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ, ଏହି ନୂତନ ମାମଲା ସରକାରଙ୍କ ମାଗଣା ଔଷଧ ଯୋଜନା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗରିବ ଏବଂ ଅସହାୟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ନିମ୍ନମାନର ଔଷଧର ବାରମ୍ବାର ଯୋଗାଣ ହେଉଥିବାରୁ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି।