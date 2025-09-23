ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିବାହରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରୁଥିବା ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦମ୍ପତି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିପାରିବେ। ବିବାହରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରୁଥିବା ନେଇ ଏକ ଦେୱାନୀ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇ ପାରିବ। ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ହାଇକୋର୍ଟ ବିବାହ ପୂର୍ବର ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ କରିଛନ୍ତି।
"ପ୍ରେମର ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା" ର ନୂତନ ଧାରଣା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରହିବ। ଏହା ସହିତ, ଏପରି ମାମଲା ପରିବାର ଅଦାଲତରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସିଭିଲ କୋର୍ଟରେ ଦାଏର କରାଯାଇପାରିବ। ମାମଲାଟିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଉପରେ ଆପତ୍ତିକୁ ଖାରଜ କରି, କୋର୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମାମଲାରେ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ସମନ ଜାରି କରିଥିଲେ।
କୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ, ବିବାହରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଏକ ଦେୱାନୀ ମାମଲା କରାଯାଇ ପାରିବ। ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବା ପାଇଁ ବିବାହ ପୂର୍ବର ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ କରାଯାଉଥିଲେ ଏନେଇ କଠୋର ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯାଇ ପାରିବ।
କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ବିବାହରେ "ଇଚ୍ଛାକୃତ ଅବା ଅଜାଣତରେ ଭାବରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ" କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପତି କିମ୍ବା ପତ୍ନୀଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପତି କିମ୍ବା ପତ୍ନୀଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଘନିଷ୍ଠତା ଏବଂ ସାହଚର୍ଯ୍ୟରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷାଯୋଗ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଛି ବୋଲି ଧରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ କୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଅବା ବିବାହ ପୂର୍ବର ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ଜାଣିଶୁଣି କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ ନାହିଁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଦମ୍ପତିଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ବିଚାରପତି ପୁରୁଷୈନ୍ଦ୍ର କୁମାର କୌରବ କହିଛନ୍ତି।
ଏହା ସହିତ ଜଣେ ପତି କିମ୍ବା ପତ୍ନୀଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପସନ୍ଦ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ପତି କିମ୍ବା ପତ୍ନୀଙ୍କ ଆଚରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ, ପ୍ରେରିତ ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ, ସେଠାରେ ଜଣେ ପତି କିମ୍ବା ପତ୍ନୀଙ୍କ ଏପରି ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରୟୋଗ ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ବକୁ ପରାହତ କରିଥାଏବୋଲି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ୍ କୌରବ ଜଣେ ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଏର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ମାମଲା ଉପରେ ବିଚାର କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀଙ୍କ ସ୍ନେହ ଏବଂ ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ପାଇବାର ହକଦାର ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀଙ୍କ ପୂର୍ବ ପ୍ରେମିକାଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ଖରାପ ଆଚରଣ ଯୋଗୁ ମହିଳାଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଝଡ଼ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା।
ପ୍ରେମର ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିବା ସମୟରେ, ମହିଳା ଜଣକ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ମହିଳା ଜାଣିଶୁଣି ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ମହିଳାଙ୍କ ମାମଲା ଥିଲା ଯେ, ବିବାଦ ପରେ, ସ୍ବାମୀ ବିବା ପୂର୍ବ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସାମାଜିକ ସମାବେଶରେ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ସହିତ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଦେଖାଯିବା ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତା’ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଛାଡପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ।
ପତ୍ନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ମାମଲା ଦାଏର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ବାମୀଙ୍କ ବିବାହ ପୂର୍ବ ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ନମ୍ବର ୧ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ନମ୍ବର ୨ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରେମର ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ମହିଳା ପ୍ରତିପକ୍ଷ ନମ୍ବର ୧ ଠାରୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିଥିଲେ।
ପ୍ରତିବାଦୀମାନେ ମାମଲା ଉପରେ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ବିବାଦଟି ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ପରିବାର ଅଦାଲତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ପରିବାର ଅଦାଲତ ପକ୍ଷରୁ ଆଇନର ଧାରା ୭ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଛାଡପତ୍ର ଆବେଦନରେ କଥିତ ବ୍ୟଭିଚାର ଏକ ବିଚାରାଧୀନ ସମସ୍ୟା ଥିଲା।
ହାଇକୋର୍ଟ, ମାମଲାଟିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ କହିଥିଲେ ଯେ, କଥିତ ମାମଲା ସ୍ୱାଧୀନ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଆଚରଣରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନଯୋଗ୍ୟ ନାଗରିକ ଆଘାତ ଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ସମନ ଜାରି କରି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତୀୟ ଆଇନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରେମର ଆଲିଏନେସନ୍ ଆଚରଣକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ଧାରଣା ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ-ଆମେରିକୀୟ ସାଧାରଣ ଆଇନରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ଏହାକୁ "ହୃଦୟ-ବାମ" ଆଚରଣ ବର୍ଗରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ଯଦିଓ କୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ପତି/ପତ୍ନୀଙ୍କ ସ୍ନେହ କିମ୍ବା ସାହଚର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ, ତଥାପି ପୀଡିତ ପତି/ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବିରଳ। ଯଦିଓ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବ ଯେ ଆଘାତକୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ମାଧ୍ୟମରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭାବରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଇପାରିବ କି ନାହିଁ, କାରଣ ଏପରି ପ୍ରତିକାର ବିବାହକୁ ପୁନର୍ବାର ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ହୋଇଥିବା କ୍ଷତି ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଇପାରେ।
ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, କ୍ଷତି ଲାଗୁ କରିବାକୁ କୌଣସି ପକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ଦେୱାନୀ ମାମଲା ଆଣାଯାଇନାହିଁ । କାରଣ ଏହି ଧାରଣା ନ୍ୟାୟିକ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଗୃହୀତ ହୋଇନାହିଁ।