ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶୁକ୍ରବାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଏକ ସମାରୋହରେ ଭାରତର ୧୫ତମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସକାଳ ୧୦.୧୦ ମିନିଟରେ ତାଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ (ଆରଏସଏସ)ର ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ଥିବା ତାମିଲନାଡୁର ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ୬୭ ବର୍ଷୀୟ ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ୪୫୨ ଭୋଟ ପାଇ ଉପ-ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ, ବିରୋଧୀ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ବି ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀ ୩୦୦ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ।
ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନଡିଏର ସଂଖ୍ୟାଗତ ଶକ୍ତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କ ବିଜୟ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା। ଯାହାର କାଗଜପତ୍ରରେ ୪୨୭ ସାଂସଦ ଥିଲେ ଏବଂ ୱାଇଏସ୍ଆର୍ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିର ୧୧ ସାଂସଦ ଏବଂ ଅନେକ ଛୋଟ ଦଳଙ୍କଠାରୁ ଅତିରିକ୍ତ ସମର୍ଥନ ପାଇ ଆରାମରେ ୩୭୭ର ଅଧା ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଜୁଲାଇ ୨୧ରେ ଉପ-ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖରଙ୍କ ହଠାତ୍ ଇସ୍ତଫା ଯୋଗୁ ନିର୍ବାଚନ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା।
ତାଙ୍କ ବିଜୟ ପରେ ଗୁରୁବାର ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜ୍ୟପାଳ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଜରାଟ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବବ୍ରତଙ୍କୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି।