ମୁମ୍ବାଇ: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ, ମୁମ୍ବାଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ (ବିଏମସି) ସମେତ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ପୌର ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ୩୧ ଜାନୁଆରି ୨୦୨୬ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
ଏହି ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ, ରାଜ୍ୟର ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏବଂ ମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ବୈଠକ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ନେତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ନେତା ତଥା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି।
ମେଣ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଆସନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ, କେତେକ ମେୟର ପଦବୀ ଦାବି କରିବା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ଶାସକ ମହାଯୁତି ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଧାରା ଦେଖାଯାଉଛି।
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ନଗର ପରିଷଦ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଏବଂ ମହାନଗର ପାଳିକା ନିର୍ବାଚନର ଘୋଷଣା ନଭେମ୍ବରରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବିଏମସି ସମେତ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଜାନୁଆରି ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଏହି ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ରବିବାର ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ନିର୍ବାଚନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ସିନ୍ଦେ ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ଆସନ ବଣ୍ଟନ ରଣନୀତି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଫର୍ମୁଲା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତିପାରିବେ। ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଥାଣେରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ଶିବସେନାର ଉଦାହରଣକୁ ଅନୁସରଣ କରି, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଏନସିପି ମଧ୍ୟ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ବୈଠକ କରୁଛି। ପୁଣେ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ କିଛି ନଗର ନିଗମରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଏନସିପି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସହମତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି।
ଅଜିତଙ୍କ ଏନସିପିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ପ୍ରଫୁଲ ପଟେଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୌର ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରୀୟ ନିର୍ବାଚନ। କର୍ମୀମାନେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ। ପ୍ରମୁଖ ନିର୍ବାଚନରେ ମେଣ୍ଟ ସମ୍ଭବ। ତଥାପି, କର୍ମୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବିଚାର କରି, ଛୋଟ ନିର୍ବାଚନ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଲଢ଼ିବା ଭଲ ହୋଇପାରେ। ଏହା କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ।
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାର ପିମ୍ପରି ଚିଞ୍ଚୱାଡରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ଉଚିତ୍। ସେ କହିଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ପୂର୍ବରୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ ମହା ବିକାଶ ଆଗାଡି (ଏମଭିଏ)ର ଅଂଶ ଥିଲୁ, ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନାଗରିକ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲୁ।
ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଆମେ ପରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିଜ ସ୍ତରରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଉପାୟରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ସମ୍ଭବ, ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ।
ସିନ୍ଦେ ଏବଂ ଅଜିତଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ନେଇ ପୌର ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମହାଯୁତିରେ ଫାଟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି।
ଦୁଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିନ୍ଦେ ଏବଂ ଅଜିତଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦେଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନବୀସ୍ଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବାରେ ଲଗିଛି।