ନ୍ୟୁୟର୍କ : ଆମେରିକାର ନ୍ୟୁୟର୍କର ଏକ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଦୁଇଟି ଜେଟ୍ ବିମାନ ଧକ୍କା ହୋଇଛି। ଏବିସି ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ବୁଧବାର ( ଅକ୍ଟୋବର  ୧) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ (ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ) ଲାଗାର୍ଡିଆ ବିମାନବନ୍ଦରର ରନୱେରେ ଅବତରଣ କରିବା ସମୟରେ ଦୁଇଟି ଡେଲଟା ଜେଟ୍ ପାର୍କିଂ କରୁଥିବାବେଳେ ପରସ୍ପର ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲେ ।

Advertisment

ନ୍ୟୁୟର୍କ ଏୟାର ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଅଡିଓ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୋଟିଏ ବିମାନର ଡାହାଣ ପକ୍ଷ ଅନ୍ୟ ବିମାନର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଡେଲ୍ଟା କହିଛି ଯେ ଜଣେ ବିମାନ ପରିଚାରିକା ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବାର ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ବିମାନ ପରିଚାରିକାଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏୟାର ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଅଡିଓରେ ଜଣେ ପାଇଲଟ୍ କହୁଥିବା ଶୁଣାଯାଉଛି, "ସେମାନଙ୍କର ଡାହାଣ ଡେଣା ଆମର ନୋଜ୍ (ବିମାନର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ)କୁ ପିଟି ଦେଇଥିଲା ଏବଂ କକପିଟ୍, ଆମର ୱିଣ୍ଡସ୍କ୍ରିନ୍ ଏବଂ ... ଏଠାରେ ଆମର କିଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଥିଲା।"