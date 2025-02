ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୁବାଇ ଦଙ୍ଗଲରେ ଭାରତ ଜିତିଲା, ପାକିସ୍ତାନ ଚିତପଟାଙ୍ଗ ମାରିଲା । ଆଉ ତାପରେ ଭାରତ ହାରିବା ନେଇ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିବା ବାବାଙ୍କ ଧଜିଆ ଉଡେଇଦେଲେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ । ଆଇଆଇଟି ବାବା ଭାବେ ପରିଚିତ ଅଭୟ ସିଂହଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ କରି ନାକେଦମ କରିଦେଲେଣି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର୍ସ । ଭାରତର ବିରାଟ ବିଜୟ ପରେ ଏବଂ କିଙ୍ଗ୍ କୋହଲିଙ୍କ ଦମଦାର ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ପରେ ଆଇଆଇଟି ବାବାଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯିଏ ଯାହା ପାରିଲା ଲେଖିଛି ।

କେହି କେହି ଜୟ ଶାହାଙ୍କ ଫଟୋ ସହ ଆଇଆଇଟି ବାବାଙ୍କ ଫଟୋ ଯୋଡି ଲେଖିଛନ୍ତି, ହୃଦୟ ଛୋଟ କରନି... ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରାଇଟର ଆଗରେ କାହାରି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କାମ ଦିଏନି ।

🚨IITIAN BABA TERRORIST OF INDIA🚨



-IIT Baba(Abhay Singh) Like People Says Pakistan Win, They Need Only Fame, and Money. They Don't Care.

Country India's Self Respect 👊



IIT WALE BABA जैसे देशद्रोही को पाकिस्तान भेजो|



|#IITianBaba|#INDvsPAK|#ChampionsTrophy2025| pic.twitter.com/JgBrPVx5tm