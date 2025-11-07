Mohammed Shami Vs Hasin Jahan ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଚଳିବାକୁ ମାସକୁ ୪ ଲକ୍ଷ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଦର୍ଶାଇ କ୍ରିକେଟର ମହମ୍ମଦ ଶାମିଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପତ୍ନୀ ହାସିନ ଜାହାନ ତାଙ୍କ ଭରଣପୋଷଣ ରାଶି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ଆବେଦନ ଉପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ଶାମିଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
କିଛି ମାସ ପୂର୍ବେ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟ ହାସିନ ଜାହାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପାଇଁ ମାସିକ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭରଣପୋଷଣ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ ୧.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହାସିନ ଜାହାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ୨.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଝିଅ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ହାସିନ ଜାହାନ ଏଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁନ୍ତି ଓ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି । ନିଜ ଆବେଦନରେ, ହାସିନ ଜାହାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ମହମ୍ମଦ ଶାମିଙ୍କୁ ମାସିକ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭରଣପୋଷଣ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉ। ୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଏବଂ ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଝିଅର ଭରଣପୋଷଣ ପାଇଁ।
କିନ୍ତୁ ନିଜର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମନ୍ତବ୍ୟରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହାସିନ ଜାହାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଭରଣପୋଷଣ ଯଥେଷ୍ଟ ମନେ ହେଉଛି। ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ସହ କୋର୍ଟ ବଙ୍ଗଳା ସରକାର ଏବଂ ଶାମିଙ୍କୁ ଏକ ନୋଟିସ ଜାରି କରି ଚାରି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଜବାବ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ମଧ୍ୟ ଚାରି ସପ୍ତାହ ପରେ ହେବ।
୨୦୧୮ରେ ଅଲଗା ହୋଇଥିଲେ ଶାମି, ଜାହାନ
ମହମ୍ମଦ ଶାମି ଏବଂ ହାସିନ ଜାହାନ ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ବିବାଦ ଜାରି ରହିଛି। ହାସିନ ଜାହାନ ଶାମିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଘରୋଇ ହିଂସା ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂ ସମେତ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତା ଅନୁଯାୟୀ ମହମ୍ମଦ ଶାମିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ତଥାପି, ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂ ଅଭିଯୋଗରେ ଶାମିଙ୍କୁ ବିସିସିଆଇ ମୁକ୍ତ କରିଛି।