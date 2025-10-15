ପୁଣେ: ପୁଣେରେ ପ୍ରତିଦିନ ଚେନ୍ ସ୍ନାଚିଂ ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ର ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି। ଭିଡିଓରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଦୋକାନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଛିଣ୍ଡାଇ ପଳାଇ ଯାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି (ଏସପି) ସଦସ୍ୟ ସୁପ୍ରିୟା ସୁଲେ ଲୁଟ୍ର ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।
ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଲୁଟେର ଜଣକ ଦୋକାନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଗ୍ରାହକ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଏକ ମାସ୍କ,ଏକ ଟୋପି ଏବଂ ଏକ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଚେହେରାକୁ ଲୁଚାଇ ଦେଉଛି। ସେ କ୍ଷୀରର ଏକ ପ୍ୟାକେଟ କିଣନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ମହିଳାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଛିଣ୍ଡାଇନେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି।
बारामती लोकसभा मतदारसंघातील वारजे, पुणे येथील हा व्हिडीओ आहे. गुन्हेगार कसे मोकाट सुटलेत याचे हे आणखी एक उदाहरण..!. हे चित्र पुण्यासारख्या शहरासाठी अतिशय दुर्दैवी आणि निराशाजनक आहे. पुणे पोलीस आयुक्तांनी या घटनेची गांभीर्याने दखल घ्यावी ही विनंती. अशा पद्धतीने गुन्हे करणाऱ्यांना… pic.twitter.com/lrZjIVMHs0— Supriya Sule (@supriya_sule) October 13, 2025
ସାଂସଦ ସୁପ୍ରିୟା ସୁଲେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଭିଡିଓଟି ସେୟାର କରି ପୁଣେ ପୁଲିସକୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏହି ଭିଡିଓଟି ପୁଣେର ୱାର୍ଜେରୁ। ଅପରାଧୀମାନେ କିପରି ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାହାର ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ। ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ପୁଣେ ଭଳି ସହର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ମୁଁ ପୁଣେ ପୁଲିସ କମିସନରଙ୍କୁ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଏପରି ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଜଡିତ ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ୍।
ସୁଲେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦନୀୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପୁଲିସ କମିସନରଙ୍କୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ବ୍ୟାପକ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ନାଗରିକମାନେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅପରାଧ ହାର ପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ମାଲୱାଡି ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏନେଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ।