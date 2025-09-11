ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସିଆରପିଏଫର ଡିଜି ସୁରକ୍ଷା କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚିଠିରେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲ ଭାଙ୍ଗିବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାରେ ଅବହେଳା କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି।
ସିଆରପିଏଫ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ସିଆରପିଏଫକୁ ନ ଜଣାଇ ରାହୁଲ ବିଦେଶ ପଳାଉଛନ୍ତି । ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁଯାୟୀ, ଜେଡ୍ ପ୍ଲସ ବର୍ଗର ସୁରକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ଅତି କମରେ ୧୫ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବାକୁ ପଡିବ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଦେଶର ସ୍ଥାନୀୟ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବ।
ସିଆରପିଏଫ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଥିବା ଏହି ଚିଠିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଗତ ୯ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲକୁ ଅଣଦେଖା କରି ୬ ଥର ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ଗସ୍ତ ବିଷୟରେ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦେଇ ନଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୦ ରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଏହି ଚିଠିରେ, ସିଆରପିଏଫ ଭିଭିଆଇପି ସୁରକ୍ଷା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏଏସଏଲ୍ (ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଲିଆଜନ୍) ବର୍ଗ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ତାଙ୍କର ଜେଡ ପ୍ଲସ୍ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପାଳନ କରୁନାହାଁନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସିଆରପିଏଫର ୟେଲୋ ବୁକ୍ ସୁରକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନେକ ଥର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି।
