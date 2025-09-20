ଲଣ୍ଡନ: ଲଣ୍ଡନର ହିଥ୍ରୋ, ବ୍ରସେଲ୍ସ, ବେଲଜିୟମ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀର ବର୍ଲିନ ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ୟୁରୋପୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ଶନିବାର  ସାଇବର ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଚେକ୍-ଇନ୍ ଏବଂ ବୋର୍ଡିଂ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ଜଡିତ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା କମ୍ପାନି କଲିନ୍ସ ଏୟାରସ୍ପେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି।

ଏହି ସାଇବର ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ଅନେକ ବିମାନ ବାତିଲ ହୋଇଛି। ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ୟୁରୋପର ଅନେକ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବିମାନ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ବିମାନ କମ୍ପାନି ଗୁଡ଼ିକ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି।

ବ୍ରସେଲ୍ସ ବିମାନବନ୍ଦର ଏକ ବିବୃତିରେ କହିଛି ଯେ, ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁ ମାନୁଆଲ୍ ଚେକ୍-ଇନ୍ ଏବଂ ବୋର୍ଡିଂ ଜାରି ରହିଛି। ବର୍ଲିନର ବ୍ରାଣ୍ଡେନବର୍ଗ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯାତ୍ରୀ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଏକ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ କମ୍ପାନି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ଫଳରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଅପରେଟରମାନଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି।

ୟୁରୋପର ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ବିମାନବନ୍ଦର ହିଥ୍ରୋ ଏହାକୁ ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ବିମାନବନ୍ଦର କହିଛି ଯେ, ଏହା ଚେକ୍-ଇନ୍ ଏବଂ ବୋର୍ଡିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ସେବାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ହିଥ୍ରୋ ଏକ ବିବୃତି ଜାରି କରି କହିଛି, ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଚେକ୍-ଇନ୍ ଏବଂ ବୋର୍ଡିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା କମ୍ପାନି ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଏହା ଦ୍ବାରା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଉଡ଼ାଣରେ  ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ଫ୍ରାନ୍ସ କହିଛି ଯେ, ସାଇବର ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରଭାବ କେବଳ କିଛି ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ପ୍ୟାରିସର ରୋଇସି, ଅର୍ଲି ଏବଂ ଲେ ବର୍ଗେଟ୍ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା  ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। 

ଏହି ସାଇବର ଆକ୍ରମଣ ଏକ ଆମେରିକୀୟ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କମ୍ପାନୀ କଲିନ୍ସ ଏରୋସ୍ପେସର ପୋର୍ଟାଲରେ ହୋଇଛି । ଏହା ଆରଟିଏକ୍ସ କର୍ପୋରେସନର ଏକ ସହାୟକ କମ୍ପାନି। ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ରେଥିଅନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିସ୍ ଥିଲା। କମ୍ପାନି କହିଛି ଯେ, ଏହା ସିଧାସଳଖ ଯାତ୍ରୀ ଚେକ୍-ଇନ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏପରି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିକଶିତ କରେ ଯାହା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କିଓସ୍କ ମେସିନରେ ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ, ବୋର୍ଡିଂ ପାସ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଗେଜ୍ ଟ୍ୟାଗ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଏବଂ ନିଜର ଲଗେଜ୍ ବିତରଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।

କମ୍ପାନି କହିଛି, ଆମେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଆମର ଏମୟୁଏସଇ  ସଫ୍ଟୱେର୍ ସହିତ ଏକ ସାଇବର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇଛୁ। ଏହା କେବଳ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଚେକ୍-ଇନ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଗେଜ୍ ସଂଗ୍ରହକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମାନୁଆଲ୍ ଚେକ୍-ଇନ୍କୁ ଦ୍ବାରା ଏହି ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରିବ।