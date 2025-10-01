ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୩ରେ ଭାରତରେ ୨୭,୭୨୧ଟି ହତ୍ୟା ମାମଲା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ୨୦୨୨ ତୁଳନାରେ ଏହା ୨.୮% କମ୍। କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ବିଷୟ ହେଲା ଦେଶରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ଏସ୍ଟି)ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପରାଧ ଏବଂ ସାଇବର ଅପରାଧ ବଢ଼ିଛି। ଏସ୍ଟି ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପରାଧ ୨୮% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ୨୦୨୩ରେ ଏସ୍ଟି ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ୧୨,୯୬୦ଟି ଅପରାଧ ହୋଇଛି, ଯାହା ୨୦୨୨ରେ ୧୦,୦୬୪ରେ ରହିଥିଲା। ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ଜାତୀୟ ଅପରାଧ ରେକର୍ଡସ ବ୍ୟୁରୋ (ଏନ୍ସିଆର୍ବି) ରିପୋର୍ଟ ୨୦୨୩ରୁ ଏହା ଜଣାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ୨୦୨୩ରେ ଦେଶରେ ହତ୍ୟା ୨.୮ ପ୍ରତିଶତ କମିଛି। ୨୦୨୨ରେ ୨୮,୫୨୨ଟି ହତ୍ୟା ହୋଇଥିବାବେଳେ ୨୦୨୩ରେ ୨୭,୭୨୧ଟି ହତ୍ୟା ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଦିନକୁ ଦେଶରେ ହାରାହାରି ପ୍ରାୟ ୭୬ (୭୫.୯୪)ଟି ହତ୍ୟା ହୋଇଛି। ହତ୍ୟାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାରଣ ବିବାଦ ରହିଛି। ବିବାଦ ପାଇଁ ୯୨୦୯ଟି ହତ୍ୟା ହୋଇଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିଶୋଧ ବା ଶତ୍ରୁତା ପାଇଁ ୩୪୫୮ଟି ଏବଂ ଲାଭ ପାଇଁ ୧୮୯୦ଟି ହତ୍ୟା ହୋଇଛି। ୨୦୨୩ରେ ସାଇବର ଅପରାଧ ୩୧.୨ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ୨୦୨୨ରେ ୬୫,୮୯୩ଟି ସାଇବର ଅପରାଧ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୨୦୨୩ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୮୬,୪୨୦ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ୨୦୨୩ରେ, ୬୮.୯% ସାଇବର ଅପରାଧ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା, ଯାହା ସମୁଦାୟ ୮୬,୪୨୦ ମାମଲା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୫୯,୫୨୬ଟି ଥିଲା।
ଦିନକୁ ୭୬ ହତ୍ୟା
ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ୪,୪୮,୨୧୧ ଅପରାଧ
ଏହା ପଛକୁ ୪,୧୯୯ଟି ଯୌନ ଶୋଷଣ (୪.୯%) ମାମଲା ଏବଂ ୩,୩୨୬ଟି (୩.୮%) ଚୋରା ଚାଲାଣ ମାମଲା ରହିଛି। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ୬୨,୪୧,୫୬୯ଟି ଅପରାଧ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ଏଥିରୁ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତା (ଆଇପିସି) ଅପରାଧ ଅନୁଯାୟୀ ୩୭,୬୩,୧୦୨ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଇନ (ଏସ୍ଏଲ୍ଏଲ୍) ଅନୁଯାୟୀ ୨୪,୭୮,୪୬୭ଟି ମାମଲା ହୋଇଛି। ଏହା ୨୦୨୨ ମସିହାର ୫୮,୨୪,୯୪୬ ମାମଲା ତୁଳନାରେ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ୪,୧୬,୬୨୩ ମାମଲା ସହ ୭.୨% ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ପ୍ରତି ଏକ ଲକ୍ଷ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଅପରାଧ ହାର ୨୦୨୨ରେ ୪୨୨.୨ ଥିଲା। ୨୦୨୩ରେ ଏହା ୪୪୮.୩କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପରାଧ ମାମଲା ୨୦୨୨ରେ ୪.୪୫ ଲକ୍ଷ ଥିଲା। ୨୦୨୩ରେ ଏଥିରେ ୦.୪ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୪,୪୮,୨୧୧ ହୋଇଛି। ଆଇପିସି ଅଧୀନରେ ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପରାଧ ଅଧୀନରେ ଅଧିକାଂଶ ମାମଲା ‘ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍ଠୁରତା’ (୧,୩୩,୬୭୬ ମାମଲା, ୨୯.୮%) ଏବଂ ‘ମହିଳା ଅପହରଣ’ (୮୮,୬୦୫ ମାମଲା, ୧୯.୮%) ଅଧୀନରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି। ‘ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ’ (୮୩,୮୯୧ ମାମଲା, ୧୮.୭୧%) ଏବଂ ‘ଯୌନ ଅପରାଧରୁ ଶିଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିନିୟମ (ପୋକ୍ସୋ)’ (୬୬,୨୩୨ ମାମଲା, ୧୪.୮%) ଅଧୀନରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି।
ଶୀର୍ଷ ୧୦ ରାଜ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା