‌ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ‘ଦିତ୍‌ୱାହ’ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିବା ପରେ ଭାରତମୁହାଁ ହୋଇଛି। ନଭେମ୍ବର ୩୦ରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (ଆଇଏମ୍‌ଡି) ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ‘ଦିତ୍‌ୱାହ’ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍‌ କରିଥିଲା। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଗୁରୁବାରଠାରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ଲାଗି ରହିବାରୁ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଆସି ଓ ଭୂସ୍କଳଖ ଘଟି ୫୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବାତ୍ୟା ଦିତ୍‌ୱାହ ଏବେ ଦକ୍ଷିଣ-ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ପୁଡୁଚେରୀଠାରୁ ୪୪୦ କିମି ଦୂର ଓ ଚେନ୍ନାଇର ଦକ୍ଷିଣରେ ୫୪୦ କିମି ଦୂରରେ ରହିଛି। ତାମିଲନାଡ଼ୁର ୪ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରେଡ୍‌ ଆଲର୍ଟ ଏବଂ ୫ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ଭାରତ ଅପରେସନ ସାଗର ବନ୍ଧୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ସହାୟତା ପଠାଇଛି।

୩୦ରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍‌
ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ‘ଅ‌ପରେସନ୍‌ ସାଗରବନ୍ଧୁ’ ମାଧ୍ୟମରେ ସହାୟତା ପଠାଇଲା ଭାରତ
ସମବେଦନା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ

ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର  ମୋଦୀ ଶୁକ୍ରବାର ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି,, ଭାରତ ଏହାର ନିକଟତମ ସାମୁଦ୍ରିକ ପଡ଼ୋଶୀ ପାଇଁ ଅପରେସନ ସାଗର ବନ୍ଧୁ ଅଧୀନରେ ତୁରନ୍ତ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଇଛି। ଭାରତ ଅତିରିକ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଭାରତର ବିମାନ ବାହକ ଆଇଏନ୍‌ଏସ୍ ବିକ୍ରାନ୍ତକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ବନ୍ୟାଜନିତ ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ଦିତ୍‌ୱାହ ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ବ ତ୍ରିଙ୍କୋମାଲି ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏହାର ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।