ମୁମ୍ବାଇ:ମୌସୁମୀ ଶେଷ ପରେ ବି ଦେଶରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବାତ୍ୟା ‘ଶକ୍ତି’ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ଅକ୍ଟୋବର ୪ ରୁ ୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ମୁମ୍ବାଇ, ରାୟଗଡ଼, ରତ୍ନଗିରି, ପାଲଘର ଏବଂ ସିନ୍ଧୁଦୁର୍ଗ ଭଳି ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ନଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ, ପବନର ବେଗ ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ। ଏହା ଯୋଗୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ଉଠିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବ ବିଦର୍ଭ ଏବଂ ମରଠୱାଡା ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି।
ଆଇଏମଡି କହିଛି ଯେ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷକରି କୋଙ୍କଣ ଉପକୂଳରେ ଝଡ଼ ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି।
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ରିଲିଫ୍ ଦଳକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପକୂଳରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ନିକଟକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ଏକ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।