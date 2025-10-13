ଦାର୍ଜିଲିଂ: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦାର୍ଜିଲିଂର ସାଂସଦ ରାଜୁ ବିସ୍ତାଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ଦାର୍ଜିଲିଂ ସାଂସଦ "ହର ଘର ଜଳ" ଯୋଜନାର ବିଫଳତାକୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।

ସାଂସଦ ରାଜୁ ବିସ୍ତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଶୁଖିଲା କଳକୁ ଦେଖି ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଉକ୍ତ କଳକୁ ସେ ଫୋନ୍ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଭିନୟ କରି "ହର ଘର ଜଳ" ଯୋଜନାକୁ କଟାକ୍ଷ କରି କହିଥିଲେ, ‘ "ନମସ୍କାର ମମତା ଦିଦି, ଆପଣ ମୋର ସ୍ବର  ଶୁଣିପାରୁଛ କି? ମମତା ଦିଦି, ଏହା ହେଉଛି "ହର ଘର ଜଳ" ଟ୍ୟାପ୍। ଏଥିରେ ପାଣି ନାହିଁ। ଆପଣ ମୋତେ ଶୁଣିପାରୁଛ କି?  ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟାପ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ନାହିଁ।"

ନିକଟରେ ଦାର୍ଜିଲିଂରେ ଭୂମିସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ପରିସ୍ଥିତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇ ପାରିନାହିଁ। ବିଜେପି ସାଂସଦ ରାଜୁ ବିସ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କି, ‘ ଭୂସ୍ଖଳନ ଦ୍ୱାରା ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦାର୍ଜିଲିଂର  କୌଣସି ନଳରୁ ପାଣି ବାହାରୁ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁନ୍ଦା ପାଣି ପାଇଁ ବିକଳ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ "ହର ଘର ଜଳ" କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉନାହିଁ।

ବିଜେପି ସାଂସଦଙ୍କ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ଦେଇ ଶାସକ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ଯେ ବିଜେପି ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୪ ପରଠାରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିନାହାଁନ୍ତି। ୨୦୨୪-୨୫ ପାଇଁ ମୋଟ ଆବଣ୍ଟନ ୧୦,୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୫,୦୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ୨୦୨୫-୨୬ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିନାହାଁନ୍ତି।