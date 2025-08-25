ପାଟନା:ବିହାରର ମୁଜାଫରପୁରରୁ ଏକ ମାମଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ, ବୋହୂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାଶୁ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଘର ଦଖଲକୁ ନେଇ ମମଲା ଦାଏର ହୋଇଥିଲା। ଶାଶୁ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜବର ଦଖଲକାରୀ ବୋହୂଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଦିଘରାରେ ଶାଶୁ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଘର ଦଖଲ କରିଥିବା ବୋହୂଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି।
ଶୀର୍ଷକୋର୍ଟ ପାଟନା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ରାୟକୁ କାଏମ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ବୋହୂ ନାନସିଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ବାସସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୋହୂ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପୈତୃକ ଘରକୁ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ।
ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏକ ବୈବାହିକ ବିବାଦରେ, ବୋହୂ ପୁଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଉପରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ କବ୍ଜା କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ପୀଡିତ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବୋହୂକୁ ଘର ଖାଲି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବୋହୂ କୋର୍ଟର ଆଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାସଗୃହରେ ଥିବା ବୋହୂ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ହାରିଯାଇଥିଲେ। ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ରାୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ମହିଳାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଶ୍ବଶୁରଙ୍କ ଘର ଦଖଲ କରିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଘର ଖାଲି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ମହିଳା ଜଣକ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଏର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ଶୁଣାଣିରେ ହିଁ ଆବେଦନ ଖାରଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ରାୟକୁ କାଏମ୍ କରି ବୋହୂଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଚାହିଁବେ,ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ମାଧ୍ୟମରେ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଏହା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ଯାହା ଦେଶର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ,ଏହି ମାମଲାକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପୁଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦଖଲ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା।
ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଘରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ ସମସ୍ତ ଫଟୋ କଏଦ ହୋଇଛି। ମାମଲାରେ ଆଇନଜୀବୀ ଆଦିତ୍ୟ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, ୨ ଫେବ୍ରୁଆରି, ୨୦୨୪ ରେ ବୋହୂ ନାନସି କଶ୍ୟପ ଶ୍ବଶୁରଙ୍କ ପୈତୃକ ଘରକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଦଖଲ କରିଥିଲେ। ପୁଲିସ ସହିତ ମିଶି ଏହି କାମ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ଏହା ପରେ ଶ୍ବଶୁରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ମାମଲା ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟ ଏବଂ ତା'ପରେ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମହିଳାଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବୋହୂଙ୍କର ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଦଖଲ କରିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଘର ଖାଲି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଏହି ମାମଲାରେ, ବୋହୂ ଏବଂ ପୁଅର ଛାଡପତ୍ର ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ଚାଲିଛି। କୋର୍ଟ ପୁଲିସକୁ ଆଣି ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଘର ଦଖଲ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏବେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଝିଅ ପକ୍ଷ ପୁଅଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ମିଳିତ ଘରର ଚାବି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଲିସର ଭୂମିକା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଉଠୁଛି। ପୁଲିସ ଏହି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିପରି ସାମିଲ ହେଲା? ଏଠାରେ ପୁଲିସର ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା? ପୁଲିସ କ'ଣ ଘର ଦଖଲ କରିବା ଦାୟିତ୍ବ ମଧ୍ୟ ନେଇଥାଏ କି? ଏନେଇ ସଦର ଥାନା ପାଖରୁ ଉତ୍ତର ଲୋଡା ଯାଇଛି।।
Bihar | Crime | Supreme Court | high court