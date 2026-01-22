ଡାଭୋସ: ବିଶ୍ବବ୍ୟାଙ୍କ ସଭାପତି ଅଜୟ ବାଙ୍ଗା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଦୀୟମାନ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାଥମିକ ଉତ୍ସ ଭାବରେ କେବଳ ବିକଶିତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ଚାକିରିର ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ୪୦ କୋଟି ଚାକିରି ପାଇଁ ୧୨୦ କୋଟି ଲୋକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବେ। ସରକାର ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ସକ୍ଷମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟ-ଅନୁକୂଳ ନୀତି ସହିତ ଦୃଢ଼ ଭୌତିକ ଏବଂ ମାନବ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଗାମୀ ୧୨-୧୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଚାକିରି ବଜାର ଆହୁରି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଡାଭୋସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୈତିକ ଫୋରମରେ ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ଆସନ୍ତା ୧୨-୧୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଉଦୀୟମାନ ଦେଶର ୧୨୦ କୋଟି ଯୁବକଯୁବତୀ ୧୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହିତ ଚାକିରି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ସେହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାୟ ୪୦ କୋଟି ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି ହେବ।
ସେ ଆହୁରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ସିଙ୍ଗାପୁର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥରମାନ ଶନମୁଗରତ୍ନମ୍ ବାଙ୍ଗାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମିଶନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରୟାସ, ଶକ୍ତି, ଟଙ୍କା ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିକୁ କାମରେ ଲଗାଇବାକୁ କହିଥିଲେ। ବାଙ୍ଗା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ସକ୍ଷମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟ-ଅନୁକୂଳ ନୀତି ସହିତ ଦୃଢ଼ ଭୌତିକ ଏବଂ ମାନବ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସିଙ୍ଗାପୁରର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସେ କହିଥିଲେ, "ସିଙ୍ଗାପୁର ଭଳି ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ, ଏବଂ ତା'ପରେ ଯଦି ଆପଣ ସେହି ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି, ବିଶେଷକରି ଅଣୁ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗ, ଯେଉଁଠାରେ ଅଧିକାଂଶ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ।
ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଭାପତି ବାଙ୍ଗା କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଭୂରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଉଦୀୟମାନ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ବିକଶିତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାଥମିକ ଉତ୍ସ ଭାବରେ ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଆଇ ଚାଷୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କର୍ମୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ କାମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାକିରି ପରିଷଦ ଯେଉଁ ୫ଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି ତାହାର ରୂପରେଖା ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତିନୋଟି ହେଉଛି ଭିତ୍ତିଭୂମି, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କୃଷି।
ମୁଁ ଭାରତରେ ବଢ଼ିଛି
କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଭାରତରେ ବଢ଼ିଛି। ମୁଁ ପଞ୍ଜାବର ପୁଅ, ଯଦିଓ ମୋ ବାପା ଜଣେ ସେନା ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ କିଛି ବର୍ଷ ନେସଲେରେ କାମ କରିଥିଲି। ଆମେ ପଞ୍ଜାବରେ ରହୁଥିଲୁ। ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷୀର ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲୁ। ଦୁଃଖଦ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆଜି ଚାଷୀମାନେ ଯଦି କ୍ଷୁଦ୍ର ଆକାରର ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଚାଷୀ ହେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜମି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି, ଲ୍ ଏବଂ ସେମାନେ ସହରୀ ଗରିବ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ।
