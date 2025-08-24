ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତାରେ ଖୁସି ନୁହଁନ୍ତି। ସେ ରୁଷିଆରୁ ତେଲ କିଣିବା ନେଇ ଭାରତ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ, ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଜଣାଶୁଣା। ଅନ୍ୟପଟେ, ୟୁକ୍ରେନ ସହିତ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଳିତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି।
ଏହି ସମୟରେ, ଏପରି ଏକ ଖବର ଆସିଛି, ଯାହା ଆମେରିକାର ଚିନ୍ତାକୁ ବଢ଼ାଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଡିମିର ପୁଟିନ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିପାରନ୍ତି। ସେହିପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ୟୁକ୍ରେନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲଡିମିର ଜେଲେନସ୍କି ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଆସିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭାରତରେ ଥିବା ୟୁକ୍ରେନର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଏହା ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି।
ଶନିବାର ଭାରତ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂତନ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ୟୁକ୍ରେନର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦିଲ୍ଲୀର କୁତୁବ ମୀନାରକୁ ୟୁକ୍ରେନର ଜାତୀୟ ପତାକାରେ ଆଲୋକିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ଏଏନଆଇ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ, ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ୟୁକ୍ରେନର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଓଲେକଜାଣ୍ଡର ପୋଲିଶଚୁକ୍ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ଭବିଷ୍ୟତର ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତା ଆଡ଼କୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି।
ୟୁକ୍ରେନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଓଲେକଜାଣ୍ଡର ପୋଲିଶଚୁକ୍ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲଡିମିର ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କୁ ଭାରତ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାରିଖ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହେବ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ,ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ପୁଟିନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନଙ୍କ ଗସ୍ତ ଏପରି ସମୟରେ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତେଜନା ରହିଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରୁଷିଆରୁ ତେଲ କିଣିବାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତ ଉପରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଭାରତ ପୁଟିନ ଏବଂ ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କୁ ଭାରତ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଶୁଳ୍କ ଯୁଦ୍ଧର ମୁକାବିଲା କରିବା ଲାଗି ଯୋଜନା କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି।
