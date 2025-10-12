ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହରିଆଣାର ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ୱାଇ ପୁରନ କୁମାରଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଯଦି ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରା ନ ଯାଏ ତେବେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ଧମକ ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ। ଦଳିତମାନେ ଆଜି ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଏକ ମହାପଞ୍ଚାୟତ ଡାକିଛନ୍ତି।
ପୂର୍ବରୁ ଶନିବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାୟବ ସିଂହ ସାଇନି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ମାମଲାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ଏକ "ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା" ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସରକାର ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ, ସେମାନେ ଯେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି।
ଆଇପିଏସ୍ ପୁରନ କୁମାରଙ୍କ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଯାହା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ପୁଲିସ ପୁରନ କୁମାରଙ୍କ ପରିବାରର ଏକ ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଆଇନର ଧାରା ଯୋଡ଼ିଛି। ଏହି ଧାରା ସେତେବେଳେ ଲାଗୁ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି କିମ୍ବା ଜନଜାତିର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଅପରାଧର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଜରିମାନା ଲଗାଯାଏ। ପୂର୍ବରୁ, ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ସର୍ବାଧିକ ଦଣ୍ଡ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ଏହି ନୂତନ ଧାରାରେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି।
ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏହି ମାମଲାରେ ନ୍ୟାୟ ଚାହାଁନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆଗାମୀ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ମାନ ଶନିବାର ହରିୟାଣା ଆଇପିଏସ୍ ୱାଇ ପୁରନ କୁମାରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ବୈଠକ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ମାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରିବାରର ଦୁଃଖ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।