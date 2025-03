ମିଆଁମାର: ଦୁଇ ଦୁଇଟି ବିରାଟ୍ ଭୂକମ୍ପ ଝଟକାରେ ଦୋହଲି ଯାଇଛି ମିଆଁମାର ଓ ଥାଇଲାଣ୍ଡ । ପ୍ରକୃତି ରଚିଛି ତାଣ୍ଡବଲୀଳା । ଧ୍ୱଂସର ଏହି ଭୟଙ୍କର ଝଟକା ପରେ ମିଆଁମାରଠୁ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ସବୁଠି ହାହାକାର, ସବୁଠି ଜୀବନ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ସବୁଠି ଜୀବନ-ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ ଟଣାଓଟରା ।

A Chinese national in Myanmar witnessed several buildings collapse during the 7.9 magnitude earthquake. Local residents are setting up supplies on the streets to aid each other.#Myanmar #earthquake #earthquakemyanmar #Myanmarquake #myanmarearthquake https://t.co/Mp1czmo8j5 pic.twitter.com/V9yzb7SDqZ