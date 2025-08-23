ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନ୍ସିଆର୍ରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଅଗଷ୍ଟ ୮ ତାରିଖରେ ଦେଇଥିବା ବିବାଦୀୟ ଆଦେଶକୁ ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଅଦାଲତ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଧରି ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ପରେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ରଖିବା ଓ ସେଠାରୁ କେବେ ବି ବାହାରକୁ ନ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଓ ଟିକାକରଣ ପରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ରାବିଜ୍ (ଜଳାତଙ୍କ)ରେ ପୀଡ଼ିତ କିମ୍ବା ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଚରଣ ଥିବା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଟିକା ଦେଇ ଅଲଗା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରଖିବାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ କୃମିମୁକ୍ତ କରିବା, ଟିକା ଦେବା ପରେ ଅଣାଯାଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଛାଡ଼ିଦିଆଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟ କହିବା ସହ ଅଗଷ୍ଟ ୮ର ଆଦେଶକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏହି ମାମଲାର ପରିସରକୁ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ବିସ୍ତାର କରି ଏକ ଜାତୀୟ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିକ୍ରମ ନାଥ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ସନ୍ଦୀପ ମେହେଟା ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏନ୍ଭି ଅଞ୍ଜରିଆଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ତିନିଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଅଗଷ୍ଟ ୮ର ଆଦେଶରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ପାର୍ଦିୱାଲାଙ୍କ ନେତୃତ୍ବାଧୀନ ଖଣ୍ଡପୀଠଙ୍କ ଅଗଷ୍ଟ ୮ ଆଦେଶକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଏହି ମାମଲାକୁ ତିନିଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ।
ତେବେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କହିଛନ୍ତି। କୁକୁରଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଶୁପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ରାସ୍ତାକୁ ପୁଣି ଫେରାଇ ଅଣା ନ ଯିବ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆବେଦନକାରୀ ଓ ଏନ୍ଜିଓ ଯଥାକ୍ରମେ ୨୫ ହଜାର ଓ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କୁକୁର କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠିରେ ଜମା କରିବାକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ପଶୁପ୍ରେମୀମାନେ କ’ଣ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ
ଆନୁମାନିକ ୮ ଲକ୍ଷ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ପଶୁକର୍ମୀ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଅଗଷ୍ଟ ୮ ରାୟର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏତେସଂଖ୍ୟକ ପଶୁଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ପଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ସେମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଯୁକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ଅଗଷ୍ଟ ୮ର ଆଦେଶ ପଶୁ ଜନ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ (ଏବିସି) ନିୟମ ବିରୋଧରେ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଓ ଟିକାକରଣ ପରେ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଠାରୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ସେଠାରେ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ।