ନ୍ୟୁୟର୍କ : ଭେନେଜୁଏଲାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ମାରିଆ କୋରିନା ମାଚାଡୋଙ୍କୁ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହା ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା, ଯିଏ ନିଜକୁ ବାରମ୍ବାର ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାବିଦାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଘୋଷଣା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ନିରାଶ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ଏପରିକି ହ୍ବାଇଟହାଉସ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ନୋବେଲ କମିଟି ରାଜନୀତିକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଉଛି ।
ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ନୋବେଲ ବିଜେତା ମାରିଆ କୋରିନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଭେନେଜୁଏଲାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି।
ମାରିଆ କୋରିନା ମାଚାଡୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, "ସମସ୍ତ ଭେନେଜୁଏଲାରଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର ଏହି ସ୍ୱୀକୃତି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା। ଆମେ ବିଜୟର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଅଛୁ। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ, ଆମେରିକା, ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକାର ଲୋକମାନେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଭାବରେ ଭରସା କରୁ।"