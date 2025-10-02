ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଜୟାଦଶମୀ ଅବସରରେ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ପୁଣି ଥରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ, ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ବିଫଳ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା ଏବଂ ଆମର ସେନା ଏହାର ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଇଥିଲା। ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ସର୍ କ୍ରିକ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସାହସ କରେ, ତେବେ ଏହାର ଭୂଗୋଳ ବଦଳାଇ ଦିଆଯିବ।
ବିଜୟାଦଶମୀ ଅବସରରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଜରାଟର କଚ୍ଛରେ ଶସ୍ତ୍ର ପୂଜା ଉତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପୂଜା ସରିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସେ କହିଥିଲେ, "ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ, ପାକିସ୍ତାନ ଲେହରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସର୍ କ୍ରିକ୍ ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ବିଫଳ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତାର ୭୮ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ କ୍ରିକ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୀମା ବିବାଦ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଉଛି। ଭାରତ ଏହାକୁ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଅନେକ ପ୍ରୟାସ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତ୍ରୁଟି ରହି ଆସିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସର୍ କ୍ରିକ୍ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାର ସାମରିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ବିସ୍ତାର କରିଛି ତାହା ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ’ଣ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି। ଭାରତୀୟ ସେନା ଏବଂ ବିଏସଏଫ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏବଂ ସତର୍କତାର ସହିତ ଭାରତର ସୀମାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ କ୍ରିକ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହାର ଏପରି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଜବାବ ଦିଆଯିବ ଯେ, ପାକିସ୍ତାନର ଇତିହାସ ଏବଂ ଭୂଗୋଳ ଉଭୟ ବଦଳିଯିବ। ୧୯୬୫ ମସିହା ଯୁଦ୍ଧରେ, ଭାରତୀୟ ସେନା ଲାହୋର ପହଞ୍ଚିବାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ଆଜି ୨୦୨୫ରେ, ପାକିସ୍ତାନ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ କରାଚୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା କ୍ରିକ୍ ଦେଇ ଯାଏ।"
Rajnath Singh